俄烏達大規模換囚共識 美籲停戰協定綁歐洲安全架構惹議

為期兩天的俄羅斯與烏克蘭和平談判，十一日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞說，「我認為進展順利，有機會在新年前找到解決方案」，還說希望「盡快」舉行另一場會談。

美國總統川普的女婿庫許納會後也說，「我們同意進行最大規模的人道主義釋囚，明天將確定釋放人數」。庫許納和美國特使威科夫十二日將在莫斯科會見俄國總統普亭，再飛往都柏林會見烏克蘭總統澤倫斯基。

美聯社指出，這是俄烏代表團九個月來首次會晤，外界並不期待會談取得重大突破。在近五年的戰爭中，俄烏曾多次換俘。美官員則說，華府決心重啟和平，但迄今的努力還沒有顯著成果。

烏克蘭代表團團長烏梅洛夫說，烏克蘭代表團十一日可望與歐洲官員會面。儘管莫斯科不希望歐洲國家直接參與談判，但歐洲各國政府、歐盟及北約代表已抵達阿布達比與烏克蘭代表團磋商。克里姆林宮則說，普亭對接觸歐盟持開放態度，包括與德國總理梅爾茨會面。

此外，美方提出結束俄烏戰爭相關工作必須與「歐洲未來安全架構」掛鉤的新策略，令歐洲感到不安。

庫許納提出結束俄烏戰爭的同時一併建立新歐洲安全架構，由俄羅斯與歐洲國家共同參與。他提出可參照北約俄羅斯理事會為藍本。這個二○○二年成立的理事會，是北約成員與俄羅斯進行平等對話、安全合作與危機管理的官方外交平台，但在二○一四年俄羅斯兼併克里米亞後停擺。

歐洲官員指出，川普政府這項策略恐讓俄羅斯有機可乘，將侵略烏克蘭轉化為向西方索取歐洲讓步的籌碼，並取得過去一直無法獲得的成果，藉此重建在東歐勢力範圍。