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美期中大選慘敗後...共和黨鐵血強硬派喬登 任眾院新領袖

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員喬登，10日當選為下屆國會共和黨少數黨領袖。美聯社
俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員喬登，10日當選為下屆國會共和黨少數黨領袖。美聯社

共和黨美國期中選舉慘敗，將淪為參眾兩院少數黨。眾院共和黨人十日首先選出俄亥俄州眾議員、眾院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）為領袖，參院共和黨人則歷經一整天氣氛緊繃的閉門討論後，確定由南達科他州參議員熊恩（John Thune）續任參院共和黨領袖。

美聯社報導，共和黨上周選舉大敗失去參眾兩院多數席位，準備迎接少數黨新角色並應對民主黨即將對美國總統川普發起的一系列調查。現任眾院議長強生選後已宣布，不會爭取新國會少數黨領袖職位。

十日眾院共和黨人舉行無記名投票，現年六十二歲的喬登以一○六票對七十三票，擊敗現任眾院共和黨領袖、路易斯安納州眾議員史卡利斯。喬登是極右派陣線「眾院自由黨團」共同創辦人，曾任該陣線首任主席。

大選重挫後，主張領導階層換血、欣賞喬登強硬政治風格的人，都支持他參選少數黨領袖。提名喬登的佛州共和黨眾議員馬斯特說：「喬登的戰鬥方式，充分反映黨團目前處境。」

喬登被視為川普親密盟友，曾於二○二三年角逐眾院議長失利。喬登向黨內強調，他最有能力對抗來勢洶洶的民主黨。

喬登勝選後向媒體簡短表示，未來兩年共和黨人將專注為美國家庭而戰；「當民主黨人主張擴大政權時，我們將主張更多自由」。

在參院，熊恩勝出在預料中。他在共和黨同僚中頗受歡迎，這次投票也沒有競爭對手。但面對共和黨遭遇重挫、參院至少失去七席，十日共和黨人在三場會議中表達沮喪不滿，部分共和黨人還試圖延後決定領導層人選。

熊恩去年初接替肯塔基州參議員麥康諾（Mitch McConnell）出任參院多數黨領袖。他九日表示，共和黨人願與民主黨人合作，但「國人並不希望看到社會主義政府或左翼幻想」。

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