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G7僅英相與會…川普「照例」未現身 大國領袖們缺席COP31

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

聯合國氣候變化大會（COP31）11日起由各國領袖輪番發表談話，卻不見許多重量級大國領袖身影，七大工業國集團（G7）當中僅英國首相柏能出席，美國與中國元首均未現身。

儘管歐盟執委會主席范德賴恩將親自赴會，但法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼都不克出席；加拿大總理卡尼和日本首相高市早苗也不在最新的出席名單上。

氣候智庫E3G氣候外交專家凱塞爾說：「部分歐洲大國領袖未能前來實在令人遺憾，我們需要歐洲在這屆COP峰會上展現強而有力的存在感」。歐洲氣候行動網主任馬蒂內利也說：「大國領袖想對全球（能源）轉型的走向發揮影響力，親自出席是基本的起點。」

美國總統川普「照例」未出席。川普2024年勝選後，美國便退出「巴黎協定」，此後未再派官員參加氣候談判。鮮少出席COP峰會的中國國家主席習近平，則派國家副主席韓正出席。美中是全球前兩大經濟體，也是溫室氣體排放量最高的國家，兩國是否出席，對氣候談判進程相當重要。

為期兩周的COP31，於9日在土耳其安塔利亞（Antalya）揭幕。過去一年來，全球相繼傳出重大天氣災害，各國政府正面臨對抗氣候危機的沉重壓力。

COP31 范德賴恩 歐盟

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