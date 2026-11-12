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赫塞斯彈劾案眾院遭封殺！民主黨不罷手 川普發文力挺

聯合報／ 記者顏伶如、編譯周辰陽／綜合報導
美國國防部長赫塞斯（右）10日在華盛頓美國國防部會見來訪的波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什。法新社
美國國防部長赫塞斯（右）10日在華盛頓美國國防部會見來訪的波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什。法新社

美國聯邦眾議院十日以二一一票對二○四票，決議將共和黨眾議員馬西提出的國防部長赫塞斯彈劾案交付司法委員會審查，形同封殺彈劾案。

哥倫比亞廣播公司報導，彈劾理由主要涉及已進入第九個月的美伊戰爭，指控赫塞斯濫用職權，包括未經國會批准發動戰爭、無視旨在盡量減少平民傷亡的法律、下令對加勒比海船隻發動的攻擊行動中進行法外殺戮、下令綁架委內瑞拉總統馬杜洛等。

赫塞斯十一日在記者會痛批彈劾行動是「鬧劇」和「政治表演」。他辯稱：「這些指控都不構成可遭彈劾的重大罪行或不當行為，只是那些想將我們軍隊政治化的人，基於黨派立場而產生的政策分歧。」

儘管共和黨人對赫塞斯處理戰事的方式不滿，但許多人認為他的行為尚未達到彈劾程度，馬西則是唯一與民主黨眾議員一同投票反對將彈劾案交付委員會的共和黨人。馬西今年稍早在共和黨初選中落敗，將於明年一月初退休，九日已表示不會再提出彈劾赫塞斯的決議案。

新一屆國會明年一月上台後，民主黨將同時掌握參眾兩院多數，一般預料赫塞斯彈劾案目前只是暫時推遲，民主黨掌握國會後將再提彈劾。即將成為新任眾院議長的眾院民主黨領袖傑佛瑞斯大力支持赫塞斯彈劾案，並說赫塞斯「濫用職權」、「損害美國國家安全」。現任參院民主黨領袖舒默也支持彈劾赫塞斯。

美國總統川普則在真實社群發文表示，民主黨企圖彈劾赫塞斯的行動「慘敗」：「除了大輸家馬西之外，每一位共和黨人都投票支持赫塞斯。」

川普強調，美軍在委內瑞拉和伊朗取得勝利、募兵數字創下美軍史上最佳紀錄，還有「想入伍的人大排長龍」及罕見的高昂士氣，都讓赫塞斯得以洗刷指控。川普還抨擊：「民主黨持續將美國武器化並加以濫用。他們必須受到阻止！」

美國歷史上只有二名內閣部長曾遭彈劾。一八七六年，戰爭部長貝爾納普因貪腐醜聞遭眾院通過彈劾，最終獲參院宣判無罪；二○二四年，國土安全部長馬約卡斯因處理南部邊境問題遭眾院通過彈劾，但參院並未實質審理就將該案駁回。

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