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法國超市及血庫相繼遭網攻 加快立法防堵安全破口

中央社／ 巴黎11日專電
法國多家超市冰箱設備和血液中心冷藏系統近期接連遭到網路攻擊。圖／AI生成
法國多家超市冰箱設備和血液中心冷藏系統近期接連遭到網路攻擊。圖／AI生成

法國多家超市冰箱設備和血液中心冷藏系統近期接連遭到網路攻擊，凸顯網攻可能引發的公共安全風險及經濟損失。面對嚴峻情勢，法國正加速立法以強化重要設施的網路安全韌性。

今年10月中旬，法國數百家家樂福（Carrefour）、Monoprix等大型零售商的冷藏或冷凍設備控制系統遭遇網攻，導致設備溫度升高，業者不得不丟棄大量商品。法國外交部長巴霍（Jean-NoelBarrot）近日指控伊朗是這波攻擊案的幕後黑手，但伊朗否認。

此外，法國血液中心冷藏庫本月稍早也遭網攻，裡面存放血液樣本，以及用於輸血和製藥的血漿袋，但沒有造成影響或損失。巴黎檢方正調查此案。

法國參議院曾於2025年通過一項以加強基礎設施數位安全為目標的法案，隨著各類網攻事件頻傳，這項法案終於在本週稍早被列入國民議會議程，恢復審議。

這項法案要將歐盟3項指令轉化為法國法律，包括歐盟於2022年通過的NIS 2，原本應於2024年10月在法國生效，但法國參議院2025年3月才通過法案，接下來還須經國民議會通過。

NIS 2規定重要或關鍵實體須實施一套最低限度規則，例如定期更新系統、提高員工對網路釣魚的警覺性、制定安全政策等。

網路安全專家斯坦博力斯卡（Rayna Stamboliyska）告訴解放報（Libération），從技術層面來看，這些規則都不新穎，而是以保護權限和人員安全、實施監控、偵測異常和做出反應為目標的基本規範，只不過目前仍遠未普遍落實。

面對日益嚴峻的威脅，這項法案大幅擴展須受約束的實體範圍，涵蓋公共行政部門、郵政服務、廢棄物管理、食品領域等，且將可處罰違反規定的實體，包括高額罰款，甚至企業高級主管可能被追究個人責任。

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）在工業系統網路安全指南中提到一些可能讓連線設備暴露在風險中的危險做法，例如很多人習慣「只要系統運作正常，就不更改任何設定」，或「合約禁止修改現有系統，包括實施網路安全措施」等。

法國新聞台（franceinfo）指出，如今家家戶戶和企業都有愈來愈多裝置連上網路，好處是可遠端控制，降低實際前往現場操控的成本，還能以成組方式操作，並可傳輸利於監控的資料。

不過，目前使用者很少優先考慮保護這些系統的安全，可能是因為沒有意識到駭客會對冰箱等連線設備有興趣。網路安全公司Scovery總經理嘉葉（ThomasGayet）警告：「當物品連上網路，就相當於讓資安風險進入實體世界。」

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