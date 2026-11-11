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民主剛果伊波拉確診逾1.1萬例 肯亞啟動42天疫情解除倒數

中央社／ 金夏沙11日綜合外電報導

剛果民主共和國政府今天公布的數據顯示，當地伊波拉病毒累計確診病例已逾1.1萬例。此外，肯亞最後一名伊波拉病患今天康復出院，該國啟動為期42天的倒數，期滿後可望宣告不再有伊波拉疫情。

法新社報導，根據民主剛果國家公共衛生研究所，這波伊波拉（Ebola）疫情在當地已造成1萬1042人感染、5387人死亡。

最新一波疫情始於民主剛果東北部伊圖里省（Ituri），隨後蔓延至其他7個省分，其中大多數病例集中在伊圖里省與北基伍省（North Kivu）。

烏干達、肯亞與奈及利亞也通報了病例。

路透社報導，肯亞衛生部長杜瓦里（Aden Duale）表示，肯亞最後一名伊波拉病患今天康復出院，該國隨即啟動42天倒數，期滿後若符合相關條件，即可宣告不再有伊波拉疫情。

自10月初以來，肯亞累計通報9例伊波拉確診病例。

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