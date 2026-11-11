聽新聞
0:00 / 0:00
民主剛果伊波拉確診逾1.1萬例 肯亞啟動42天疫情解除倒數
剛果民主共和國政府今天公布的數據顯示，當地伊波拉病毒累計確診病例已逾1.1萬例。此外，肯亞最後一名伊波拉病患今天康復出院，該國啟動為期42天的倒數，期滿後可望宣告不再有伊波拉疫情。
法新社報導，根據民主剛果國家公共衛生研究所，這波伊波拉（Ebola）疫情在當地已造成1萬1042人感染、5387人死亡。
最新一波疫情始於民主剛果東北部伊圖里省（Ituri），隨後蔓延至其他7個省分，其中大多數病例集中在伊圖里省與北基伍省（North Kivu）。
烏干達、肯亞與奈及利亞也通報了病例。
路透社報導，肯亞衛生部長杜瓦里（Aden Duale）表示，肯亞最後一名伊波拉病患今天康復出院，該國隨即啟動42天倒數，期滿後若符合相關條件，即可宣告不再有伊波拉疫情。
自10月初以來，肯亞累計通報9例伊波拉確診病例。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。