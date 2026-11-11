快訊

小心詐騙！假冒送國旗飄帶卻收運費 國民黨：已向警方備案

聽新聞
0:00 / 0:00

美俄烏會談 大規模換俘取得共識

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
由美國特使威科夫與川普女婿庫許納率的美國官員，與俄國首席談判代表梅丁思基率領的俄國代表團成員，以及烏克蘭代表團團長烏梅洛夫率領的成員，10日在阿布達比舉行會談。路透
由美國特使威科夫與川普女婿庫許納率的美國官員，與俄國首席談判代表梅丁思基率領的俄國代表團成員，以及烏克蘭代表團團長烏梅洛夫率領的成員，10日在阿布達比舉行會談。路透

為期兩天的俄羅斯烏克蘭和平談判，11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞說，「我認為目前進展順利，有機會在新年前找到解決方案」，還說希望「盡快」舉行另一場會談。

美國總統川普的女婿庫許納會後也說，「我們同意進行最大規模的人道主義釋囚，明天將確定釋放人數」。庫許納和美國特使威科夫12日將在莫斯科會見俄國總統普亭，再飛往都柏林會見烏克蘭總統澤倫斯基。

美聯社指出，這是俄烏代表團9個月來首次會晤，外界並不期待會談取得重大突破。在近5年的戰爭中，俄烏曾多次換俘。美官員則說，華府決心重啟和平，但迄今的努力還沒有顯著成果。

烏克蘭代表團團長烏梅洛夫說，烏克蘭代表團11日可望與歐洲官員會面。儘管莫斯科不希望歐洲國家直接參與談判，但歐洲各國政府、歐盟及北約代表已抵達阿布達比與烏克蘭代表團磋商。克里姆林宮則說，普亭對接觸歐盟持開放態度，包括與德國總理梅爾茨會面。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

俄烏阿布達比會談第2日落幕 雙方同意大規模換俘

恐影響歐洲未來？美俄烏會談首日 華府籲建立新安全架構

川普女婿庫許納稱 美俄烏會談「已縮小歧見」

美籲俄烏止戰與歐洲安全架構綁定 歐洲質疑

相關新聞

美俄烏會談 大規模換俘取得共識

為期兩天的俄羅斯與烏克蘭和平談判，11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。

敏感資訊恐外洩給北京？德軍考量國安 證實將停用大陸製無人機

德國國防部發言人今天證實，軍方將不再使用中國製造的無人機，將以德國本土或歐洲產品取代。西方軍界日益擔憂這些無人機可能構成...

法國超市及血庫相繼遭網攻 加快立法防堵安全破口

法國多家超市冰箱設備和血液中心冷藏系統近期接連遭到網路攻擊，凸顯網攻可能引發的公共安全風險及經濟損失。面對嚴峻情勢，法國...

東協峰會15日馬尼拉登場 菲國外交部：川普將出席特別峰會

第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會將於15日至17日在菲律賓馬尼拉舉行，菲律賓外交部表示，美國總統川普將...

大國領袖紛缺席COP31 G7僅英相與會美中元首未現身

聯合國氣候變化大會（COP31）今天起由各國領袖輪番發表談話，卻不見多名重量級大國領袖身影，七大工業國集團（G7）當中僅...

日中領袖會談喬不攏 共同社：高市恐在APEC受冷落

為促成日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在11月18日至19日於中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。