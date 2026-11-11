美俄烏會談 大規模換俘取得共識

為期兩天的俄羅斯與烏克蘭和平談判，11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞說，「我認為目前進展順利，有機會在新年前找到解決方案」，還說希望「盡快」舉行另一場會談。

美國總統川普的女婿庫許納會後也說，「我們同意進行最大規模的人道主義釋囚，明天將確定釋放人數」。庫許納和美國特使威科夫12日將在莫斯科會見俄國總統普亭，再飛往都柏林會見烏克蘭總統澤倫斯基。

美聯社指出，這是俄烏代表團9個月來首次會晤，外界並不期待會談取得重大突破。在近5年的戰爭中，俄烏曾多次換俘。美官員則說，華府決心重啟和平，但迄今的努力還沒有顯著成果。

烏克蘭代表團團長烏梅洛夫說，烏克蘭代表團11日可望與歐洲官員會面。儘管莫斯科不希望歐洲國家直接參與談判，但歐洲各國政府、歐盟及北約代表已抵達阿布達比與烏克蘭代表團磋商。克里姆林宮則說，普亭對接觸歐盟持開放態度，包括與德國總理梅爾茨會面。