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巴西、土耳其總統出席COP31 籲勿讓戰爭貿易爭端干擾氣候行動

中央社／ 安塔利亞11日綜合外電報導
土耳其總統厄多安出席第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）。 歐新社
土耳其總統厄多安出席第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）。 歐新社

巴西土耳其總統今天在第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）中表示，不應讓戰爭和貿易爭端，分散世界對於應對全球暖化的注意力。

路透社報導，這場年度聯合國（UN）峰會進入第3天，各國領袖開始接連發表演說，盼為談判代表達成新協議鋪路，推進國際間對抗氣候變遷的努力。

巴西是去年大會的主辦國，該國總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）在峰會中表示：「一年前，全球在COP30閉幕時感到振奮…（但）這股動力今年初已消退，氣候變遷從全球領袖的演說與文件中消失。」

他說：「我們開始更常討論武器與關稅，而非後代的生存。地球不能任由霸權角力擺布。」

土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）呼應上述說法。

他表示：「戰爭、危機、移民、饑荒與貧窮，讓國際團結的必要性與日俱增。」

美國與以色列今年對伊朗發動的戰爭，擾亂中東原油運輸，推升全球燃料價格，引發各方爭相確保穩定供應。

部分政府因為這些情勢變化，調降全球暖化在急迫議題中的優先順序。但氣候倡議人士主張，這些情勢恰恰最能說明，應加速採用潔淨能源來取代石油。

土耳其 巴西 厄多安 氣候變遷

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