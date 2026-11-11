快訊

小心詐騙！假冒送國旗飄帶卻收運費 國民黨：已向警方備案

聽新聞
0:00 / 0:00

美大使：台灣以色列皆民主國家 三方應合作因應網路威脅

中央社／ 特拉維夫11日綜合外電報導

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）今天表示，在重要基礎設施面臨日益增加的網路威脅之際，以色列、台灣與美國合作格外重要。

耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，赫克比在特拉維夫大學（Tel Aviv University）一場關於網路和人工智慧（AI）的座談會指出，台灣「許多方面都讓我想起以色列」。

一同跟赫克比參與座談會的人士，包含台灣駐特拉維夫台北經濟文化辦事處代表李雅萍。

赫克比說道：「這兩個國家一直走在最前線，創造許多全世界享用的有價值技術。」

他也提到，「但還有其他共同點：雙方都是民主國家；皆讓人民享有言論自由及遷徙自由；女性在政府和民營部門當中都擁有平等的地位…而這正是促成技術突破之原因」。

赫克比強調，網路威脅日益增加之際，以色列、台灣與美國合作格外重要，世界不同地區各國間的夥伴關係，為保護關鍵基礎設施、系統及基本服務提供了重要基礎。

李雅萍同樣談到處於AI時代，台灣、以色列及美國之間合作的重要性。

她更強調，在數位領域中並沒有地理邊界，只有基於共同價值觀的鄰居，國際合作是開發新解決方案和強化數位信任之關鍵。

以色列 網路 耶路撒冷

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

以色列在野領袖組閣 3條路都難走…若失敗 內唐亞胡還有機會

川普稱伊朗戰爭基本結束 稱目前無須升高軍事行動

跨境詐騙成亞洲難題 泰國、台灣倡官民合作強化打詐

衝突降溫 川普：美伊戰事基本上結束

相關新聞

美俄烏會談 大規模換俘取得共識

為期兩天的俄羅斯與烏克蘭和平談判，11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行第二日議程。烏克蘭稱會談「進展順利」，俄國首席談判代表梅丁思基會後則說雙方達成共識大規模換囚，部分問題也相互理解，未來將舉行更多會談。

敏感資訊恐外洩給北京？德軍考量國安 證實將停用大陸製無人機

德國國防部發言人今天證實，軍方將不再使用中國製造的無人機，將以德國本土或歐洲產品取代。西方軍界日益擔憂這些無人機可能構成...

法國超市及血庫相繼遭網攻 加快立法防堵安全破口

法國多家超市冰箱設備和血液中心冷藏系統近期接連遭到網路攻擊，凸顯網攻可能引發的公共安全風險及經濟損失。面對嚴峻情勢，法國...

東協峰會15日馬尼拉登場 菲國外交部：川普將出席特別峰會

第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會將於15日至17日在菲律賓馬尼拉舉行，菲律賓外交部表示，美國總統川普將...

大國領袖紛缺席COP31 G7僅英相與會美中元首未現身

聯合國氣候變化大會（COP31）今天起由各國領袖輪番發表談話，卻不見多名重量級大國領袖身影，七大工業國集團（G7）當中僅...

日中領袖會談喬不攏 共同社：高市恐在APEC受冷落

為促成日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在11月18日至19日於中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。