美大使：台灣以色列皆民主國家 三方應合作因應網路威脅

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）今天表示，在重要基礎設施面臨日益增加的網路威脅之際，以色列、台灣與美國合作格外重要。

耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，赫克比在特拉維夫大學（Tel Aviv University）一場關於網路和人工智慧（AI）的座談會指出，台灣「許多方面都讓我想起以色列」。

一同跟赫克比參與座談會的人士，包含台灣駐特拉維夫台北經濟文化辦事處代表李雅萍。

赫克比說道：「這兩個國家一直走在最前線，創造許多全世界享用的有價值技術。」

他也提到，「但還有其他共同點：雙方都是民主國家；皆讓人民享有言論自由及遷徙自由；女性在政府和民營部門當中都擁有平等的地位…而這正是促成技術突破之原因」。

赫克比強調，網路威脅日益增加之際，以色列、台灣與美國合作格外重要，世界不同地區各國間的夥伴關係，為保護關鍵基礎設施、系統及基本服務提供了重要基礎。

李雅萍同樣談到處於AI時代，台灣、以色列及美國之間合作的重要性。

她更強調，在數位領域中並沒有地理邊界，只有基於共同價值觀的鄰居，國際合作是開發新解決方案和強化數位信任之關鍵。