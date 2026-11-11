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俄烏阿布達比會談第2日落幕 雙方同意大規模換俘

中央社／ 阿布達比11日綜合外電報導
由美國主導的俄烏和平談判今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比結束第2天磋商，俄烏雙方均表達繼續談判的意願，且已同意進行大規模換俘。 法新社
由美國主導的俄烏和平談判今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比結束第2天磋商，俄烏雙方均表達繼續談判的意願，且已同意進行大規模換俘。 法新社

美國主導的俄烏和平談判今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比結束第2天磋商，會議持續不到兩個小時。俄烏雙方均表達繼續談判的意願，且已同意進行大規模換俘。

法新社報導，俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）今天在為期兩天的會議後指出，俄羅斯將繼續與烏克蘭進行會談，不過，俄方認為沒有理由與歐洲國家就結束戰爭舉行會議。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示：「我認為我們目前擁有良好的勢頭，能在新年到來前促成解決方案。」但他未進一步說明細節。他補充道，希望下一輪會談能「盡快」舉行。

梅丁思基告訴記者，「我們已就一項新的大規模換俘達成共識」，具體細節將於稍後公布。換俘一直是這兩個敵對國家在先前會談中少數能達成的協議之一。

美國總統川普（Donald Trump）的女婿及特使庫許納（Jared Kushner）會後宣布，俄烏雙方已同意進行他所謂「規模最大的人道主義戰俘釋放行動」，具體人數將於明天敲定。

此外，庫許納說，他與另一位美國特使魏科夫（Steve Witkoff）明天將在莫斯科會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），隨後將前往都柏林向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）匯報會談情況。

庫許納提到，與普亭的會面將「檢視今天討論的內容，並嘗試在我們談及的部分議題上取得更多進展，因為我們看到了一些突破口」。

「在那之後，我們將飛往都柏林與澤倫斯基總統會面，向他進行簡報，並進一步探討我們今天在這裡提出的一些構想。」

俄羅斯 烏克蘭 美國 俄烏戰爭

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