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西班牙大選在即 住房危機掀大罷工衝擊民眾通勤

中央社／ 馬德里11日綜合外電報導
西班牙展開全國大罷工。美聯社
西班牙展開全國大罷工。美聯社

西班牙今天展開聚焦長期住房危機的全國大罷工，抗議者阻斷交通，影響數十萬人的晨間通勤，而這場罷工距離月底的大選只剩下數週。

法新社報導，這是西班牙自2012年以來首次全國性24小時罷工，薪資及公共服務議題也是訴求重點。工會稱初步參與情況踴躍，有「大批」民眾響應，但商界領袖淡化參與程度。

首都馬德里（Madrid）及第2大城巴塞隆納（Barcelona）預定舉行示威，規模將被視為29日投票前民眾不滿程度的指標。外界預測，右翼在野陣營將贏得這場選舉。

西班牙是歐洲聯盟第4大經濟體，這次罷工對工業及服務業的影響也將受到密切關注，全國各地物流中心、工業區及高速公路都安排了罷工糾察隊。

在馬德里，數十名抗議民眾冒雨封鎖一條通往市中心的主要道路，造成車陣回堵，但許多商店照常營業。

在巴塞隆納，地鐵及公車系統在早晨尖峰時段提供最低限度服務後停駛，直到傍晚前才恢復運作。

相較之下，馬德里地鐵表示，清晨有93%的列車正常行駛，但乘客人數減少約一半。

西班牙總工會（UGT）領袖阿爾瓦雷茲（PepeAlvarez）告訴西班牙廣播電視公司（RTVE），有「大批」民眾參與罷工，部分地區更是「全面」停工，讓這場罷工取得「巨大成功」。

但總工會發言人艾斯帕特羅（Rafael Espartero）坦言，各產業參與程度「不一」，汽車製造、石化及肉品產業，以及住房問題尤其嚴重的沿海地區，有大批民眾響應。

代表商界領袖的西班牙企業組織聯合會（CEOE）則在聲明中表示，罷工的影響因地區和行業而異，多數產業的「參與率偏低」。

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