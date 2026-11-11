因應大陸海洋活動擴大 日本擬修訂海上保安能力強化方針

日本政府為提升海上保安廳的能力，擬時隔4年修訂「海上保安能力強化方針」。考量中國持續擴大海洋活動，修訂方向將以強化釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊的即時應變能力等6大支柱為主。

日本「讀賣新聞」報導，這項方針將配合「國家安全保障戰略」等3份安保文件在年底前修訂，並在相關閣僚會議上定案。

報導引述多名政府及執政黨人士說法指出，政府正在協調方針修訂草案，預計以6大支柱為核心：一是「強化釣魚台列嶼周邊的即時應變能力」；二是「升級資訊通訊基礎設施」；三是「推動智慧化」；四是「推動海洋調查」；五是「擴大與理念相近國家的合作」；六是「改善海上保安廳人員待遇及確保人才」。

在強化即時應變能力方面，政府將增加大型巡邏船，並加快汰換老舊巡邏船，以因應中國海警局船隻大型化及操船技術提升。政府也計劃整建港口設施，以停靠大型巡邏船。

此外，為確保規範自衛隊與海上保安廳在緊急事態下合作程序的「統制要領」能有效運作，雙方將持續舉行聯合訓練。

在升級資訊通訊基礎設施方面，政府正研議導入名為「行動隨意網路」（Mobile Ad Hoc Network）的系統，讓巡邏船、直升機及陸上據點等終端設備不必透過基地台，就能彼此直接通訊。即使巡邏船與衛星或基地台之間的通訊因電波干擾或網路攻擊而中斷，這套系統仍可連結周邊巡邏船等，避免通訊受到影響。

南海已有菲律賓海岸防衛隊遭中國海警局電波干擾，導致通訊及定位系統故障的案例。日本政府希望藉由導入這類系統，提升海上保安廳因應電波干擾的能力。

在推動智慧化方面，政府將推進無人船及無人機的研發與運用。政府也將添置大型測量船等，以推動海洋調查，並持續與理念相近國家舉行聯合訓練等，強化合作。

在改善人員待遇及確保人才方面，招募人手不足是政府面臨的一大課題。受少子化及工作環境嚴苛等因素影響，報考海上保安學校的人數驟減，中途離職者也持續增加。政府因此計劃改善海上保安廳人員待遇，並招募退役自衛隊員。

除上述6大支柱外，政府也打算在「國家安全保障戰略」納入將老舊巡邏船提升性能後再汰換，以及運用無人機等內容。

海上保安廳預算屬於安保相關經費的一部分，政府正研議擴充，預計年底前進一步敲定預算規模。

日本政府2022年12月制定的現行方針，已將釣魚台列嶼周邊領海警備等6大領域列為海上保安能力強化的重點。