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敏感資訊恐外洩給北京？德軍考量國安 證實將停用大陸製無人機

中央社／ 柏林11日綜合外電報導
德國國防部發言人今天證實，軍方將不再使用中國製造的無人機，將以德國本土或歐洲產品取代。歐新社
德國國防部發言人今天證實，軍方將不再使用中國製造的無人機，將以德國本土或歐洲產品取代。歐新社

德國國防部發言人今天證實，軍方將不再使用中國製造的無人機，將以德國本土或歐洲產品取代。西方軍界日益擔憂這些無人機可能構成安全風險，並被用來將敏感資訊傳送給北京當局。

法新社報導，德國國防部表示，基於資料與資訊科技安全的考量，「將不再使用中國製造的機型…，現有系統將由德國本土產品，或視情況採用歐洲產品取代」。

路透社報導，德國國防部發言人指出，中國製造商生產的無人機過去因具備成本效益，曾獲准用於打靶練習與訓練用途。

發言人在電子郵件聲明中強調：「為了強化德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的自給自足能力與技術主權，將不再使用中國製造的機型。」

發言人也提到，當局並未針對特定國家的系統實施全面禁令，這項決定是基於個別風險評估，旨在維護軍事安全、資訊科技與資料安全。

這項新措施最早是由德國「明鏡周刊」（DerSpiegel）率先報導。

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