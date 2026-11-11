日本擬擴大自衛隊職權 平時也能用AI防基礎設施網攻

日本政府為保護電力、通訊及金融等重要基礎設施企業免受網路攻擊，計劃讓自衛隊在非戰時就能運用人工智慧（AI）主動偵測系統中的異常活動及網路攻擊痕跡，相關方針將納入預定年底修訂的「國家安全保障戰略」等安保3文書，目前不打算另行修法。

根據日本經濟新聞報導，在平時主動搜尋潛在威脅的作法，稱為「威脅狩獵」（Threat Hunting）。自衛隊過去僅針對組織內部的系統進行相關作業，未來將把範圍擴大至重要基礎設施企業，進一步強化自衛隊在網路防禦領域的職責。

日本政府已向執政黨提出相關構想，計劃讓自衛隊網路防衛隊在接獲民間企業請求後，分析企業系統紀錄及網路通訊狀況，透過AI找出是否存在惡意軟體感染、外部非法入侵的痕跡，或與平常不同的可疑通訊行為。

不過，自衛隊在調查企業系統紀錄及通訊資訊時，仍須依循現行制度，取得企業同意及獨立機關核准，不允許自衛隊任意查閱民間企業的系統紀錄。

此外，自衛隊也將在情報蒐集、攻擊風險評估等各階段導入AI，加快判斷及處置速度。一旦發現重大攻擊威脅，也可進一步採取「無害化措施」，包括入侵攻擊來源伺服器，停止或刪除惡意程式，阻止攻擊持續擴大。

根據日本今年10月部分施行的「主動式網路防禦法」，當網路攻擊可能危及國家或國民安全時，自衛隊及警方得以實施「無害化措施」。不過，相關行動必須符合沒有其他應對方式，且具有重大性及緊急性等條件。

依照現行分工，一般涉及民眾生活及企業的網路犯罪，主要由警方負責處理；若政府系統遭到攻擊，或出現警方難以單獨應對的高度複雜攻擊，則由自衛隊與警方共同處置。

日本政府擴大自衛隊職責的背景，在於針對電力、通訊等重要基礎設施的網路攻擊接連發生，加上利用AI尋找系統漏洞的攻擊手法增加，使網路安全威脅日益嚴峻。

日本政府上一次於2022年修訂安保3文書時，首次提出導入「主動式網路防禦」，當時主要著眼於戰時或緊急事態下，應對具有國家背景的高度複雜網路攻擊。如今考量平時的關鍵基礎設施同樣面臨威脅，日本政府決定進一步擴大自衛隊的防禦角色，強化平時的網路安全防護能力。