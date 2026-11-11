東協峰會15日馬尼拉登場 菲國外交部：川普將出席特別峰會

第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會將於15日至17日在菲律賓馬尼拉舉行，菲律賓外交部表示，美國總統川普將出席東協與美國的特別峰會。

菲律賓外交部今天就第49屆東南亞國家協會峰會及相關峰會發布新聞稿，宣布川普（Donald Trump）將於17日出席「東協-美國特別峰會」（ASEAN-UnitedStates Special Summit）。

根據行程表，川普預定次日下午離開馬尼拉。

東協峰會將於15日舉行，由菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand R. Marcos Jr.）主持，與會領袖共同檢視菲律賓今年擔任輪值主席期間的各項成果，並討論如何強化東協集體能力，以因應區域及全球新興挑戰，包括緬甸局勢。

全體會議也將安排巴西、加拿大領袖以及國際貨幣基金（IMF）代表，以特別嘉賓身分致詞，彰顯東協與全球重要夥伴共同促進區域經濟韌性的意向。

相關峰會（Related Summits）將於11月16日至17日舉行，澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯、聯合國及美國等東協對話夥伴的領袖或代表，將與小馬可仕共同主持各自的峰會，就共同的區域及全球優先事項推進合作。

小馬可仕17日也將主持第29屆東協加3峰會，以及第21屆東亞峰會（EAS）；東亞峰會旨在針對區域共同關切及利益相關的戰略、政治與經濟議題，進行對話與合作。

菲律賓將今年東協活動主題設為「攜手航向未來」（Navigating Our Future, Together）。

在峰會即將登場之際，外界關注東協與中國的南海行為準則（COC）談判進度。菲律賓媒體Bilyonaryo今天引述不具名外交官報導，東協與中國已對文件約8成內容達成共識，但仍難在今年內如期完成COC協商。

報導說，COC協商有4大關鍵爭論點，分別是COC與南海共同行為宣言（DOC）之間的關聯、是否具法律拘束力、地理適用範圍以及敏感用語定義，各方迄今僅就第1個關鍵爭論點達成共識。