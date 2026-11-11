列寧格勒州遇襲 俄羅斯稱擊落92架無人機

俄羅斯列寧格勒州州長卓茲登柯（Aleksandr Drozdenko）在通訊軟體Telegram表示，位於首都莫斯科西北方的列寧格勒州今天清晨遭無人機攻擊，俄軍擊落92架無人機。

路透社報導，列寧格勒州（Leningrad）境內擁有烏斯特－盧加（Ust-Luga）、普里莫斯克（Primorsk）及維索茨克（Vysotsk）等港口，是俄羅斯經由波羅的海（Baltic Sea）出口石油與穀物的重要據點。俄羅斯規模第2大的基里希煉油廠（Kirishi Refinery）也位於當地。

本月9日，一架無人機襲擊由蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegaz）營運的基里希煉油廠，導致廠區起火，當地另有一名女性喪生。列寧格勒州所在地區也是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的家鄉聖彼得堡（St. Petersburg）所在地。

這波攻擊發生之際，美國正試圖推動新一輪和平談判。俄羅斯與烏克蘭代表在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）舉行9個月來首次會談，磋商預定於今天繼續進行。