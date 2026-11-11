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日本去年參院選舉票值差距約3倍 最高法院首度認定違憲狀態

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本去年7月參議院選舉中，各選區每位議員所代表的選民人數，最大相差3.13倍，日本最高法院大法庭判決認定違憲。示意圖／Ingimage
日本去年7月參議院選舉中，各選區每位議員所代表的選民人數，最大相差3.13倍，日本最高法院大法庭判決認定違憲。示意圖／Ingimage

日本去年7月參議院選舉中，各選區每位議員所代表的選民人數，最大相差3.13倍。日本最高法院大法庭今天判決認定，這樣的投票價值失衡處於「違憲狀態」。

日本放送協會（NHK）報導，日本最高法院大法庭指出，這樣的投票價值失衡已達無法忽視的程度，處於違反憲法所要求投票價值平等的「違憲狀態」。這是最高法院首度認定參議院選舉約3倍的票值差距屬違憲狀態，國會勢必被迫採取因應措施。

2個律師團體認為這樣的差距違反憲法，在全國各地提起訴訟，要求判決選舉無效。全國各地高等法院及其分院共作出16件判決，其中11件認定「違憲狀態」，5件認定「合憲」，見解分歧。

最高法院首席法官今崎幸彦指出，國會矯正票值差距的努力陷入僵局，去年選舉時的投票價值失衡已無法忽視。

不過，最高法院駁回要求判決選舉無效的訴訟。

最高法院過去在2016年選舉導入「合區」制度、將差距縮小至約3倍後，已連續3次判決選舉合憲。上次認定參議院選舉為違憲狀態，是最大差距達4.77倍的2013年選舉。

去年選舉沿用相同制度，國會並未檢討制度。2022年選舉的最大票差為3.03倍，去年進一步擴大至3.13倍。

日本 最高法院

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