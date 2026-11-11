歐盟峰會在即 愛爾蘭維安規模歷來最大

約50位歐洲領袖本週齊聚愛爾蘭首都都柏林，在外界日益憂心混合攻擊之際，愛爾蘭正展開國內史上最大規模維安行動。

法新社報導，歐洲多國航空公司與媒體機構近日接連遭遇假炸彈威脅，愛爾蘭警方也通報昨天和今天發生新的事件。

警方聲明說，一架從都柏林飛往索菲亞（Sofia）的瑞恩航空（Ryanair）班機成為電子郵件炸彈威脅目標，但班機未發生事故，繼續飛抵目的地。聲明還說，愛爾蘭兩所學校昨天也接獲威脅，後來證實虛驚一場。

愛爾蘭警察署（Garda）署長凱利（Justin Kelly）今天在都柏林告訴媒體：「這是我國史上規模最大的國際政治集會，時值地緣政治不確定性且民主國家面臨的威脅升高。」

他還說，警方已規劃「我國史上規模最大且範圍最廣的警力部署與維安行動，以確保民眾安全」。

愛爾蘭目前擔任歐洲聯盟（EU）輪值主席國。歐洲政治共同體（European Political Community）峰會將於12日登場，接著13日舉行歐盟領袖非正式會議。

位於都柏林市中心利非河（River Liffey）畔的會議中心會場已設置安全圍欄，有關當局也已檢查人孔蓋、封住垃圾桶並實施交通管制。

根據警方數據，這次行動期間將安排超過1萬5000個勤務班次，每班12小時，部署500多名武裝戰術警察，每天另有500多名維持公共秩序的警員執勤。

凱利表示，警方專責單位本週將獲得軍方與國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）支援，拉脫維亞、葡萄牙及北愛爾蘭警方也將提供額外協助。

這次行動也將運用專業無人機與反無人機能力，並且出動偵爆犬。

凱利也指出自俄羅斯入侵烏克蘭以來混合活動增加，但調查人員尚未查明近期威脅事件的幕後黑手。

他說：「這些事件背後的個人或組織目的在於製造分裂，企圖破壞我們民主國家的穩定。」

愛爾蘭是歐盟會員國，奉行軍事中立政策，並非北大西洋公約組織（NATO）一員，人口約500萬。隨著歐洲安全疑慮升高，愛爾蘭有限的軍事能力也日益受到關注。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年12月訪問都柏林，他的座機抵達時，都柏林附近發現不明無人機，警方因此展開調查。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天在社群平台X發文說，她期待本週稍後在都柏林與澤倫斯基會面，討論「邁向和平的下一步」。