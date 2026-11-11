大國領袖紛缺席COP31 G7僅英相與會美中元首未現身

聯合國氣候變化大會（COP31）今天起由各國領袖輪番發表談話，卻不見多名重量級大國領袖身影，七大工業國集團（G7）當中僅英國首相柏南出席，美國與中國元首均未現身。

法新社報導，為期2週的COP31本週稍早在土耳其地中海度假城市安塔利亞（Antalya）揭幕。過去一年來，歐洲熱浪肆虐、尼泊爾發生致命洪災、印尼則爆發大規模野火，各國政府正面臨對抗氣候危機的沉重壓力。

今明兩天將有數十位領袖在「高階領袖峰會」上致詞，包括土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。

然而，觀察人士指出，多名大國領袖並未現身，G7國家中只有英國首相柏南（Andy Burnham）排定上台發言。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）雖將親赴安塔利亞，但法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都不克出席；加拿大總理卡尼（Mark Carney）和日本首相高市早苗也不在最新的出席名單上。

法國政府表示，今天適逢第一次世界大戰停戰紀念日，馬克宏明天還須赴愛爾蘭出席歐盟峰會，因此不會出席COP31。

氣候智庫E3G氣候外交專家凱塞爾（Cosima Cassel）告訴法新社：「部分歐洲大國領袖未能前來實在令人遺憾，我們需要歐洲在這屆COP峰會上展現強而有力的存在感。」

歐盟氣候事務高級專員胡克斯特拉（WopkeHoekstra）表示，領袖缺席「並非完全反常」，因為各國元首可能基於「實際考量」而無法出席峰會；不過，他也在布魯塞爾告訴記者，外界對這屆氣候大會「未必抱持太高期望」。

歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）主任馬蒂內利（Chiara Martinelli）說：「如果頂尖領袖想對全球（能源）轉型的走向發揮影響力，親自出席是最基本的起點。」

美國總統川普（Donald Trump）也未出席。川普2024年勝選後便讓美國退出「巴黎協定」（ParisAgreement），此後也再未派官員參加氣候談判。

向來鮮少出席COP峰會的中國國家主席習近平，則派國家副主席韓正代表出席。美中是全球前2大經濟體，也是溫室氣體排放量最高的國家，兩國是否出席，對氣候談判進程至關重要。

另一方面，伊朗國營電視台報導，裴澤斯基安動身前往土耳其前曾表示，伊朗將在這次大會上，針對美國與以色列對伊朗發動戰爭造成的環境破壞發表立場。