快訊

MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性 美媒：有機會成為璞玉

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

日中領袖會談喬不攏 共同社：高市恐在APEC受冷落

中央社／ 東京11日綜合外電報導
中國國家主席習近平（右）去年在南韓慶州APEC峰會上，與日本首相高市早苗會晤。路透資料照
中國國家主席習近平（右）去年在南韓慶州APEC峰會上，與日本首相高市早苗會晤。路透資料照

為促成日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在11月18日至19日於中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間舉行正式會談，雙方協調工作據報未能談攏。

日本共同社10日引述多名日中關係人士報導，中國對高市早苗去年11月有關「台灣有事」的國會答詢反彈，始終未改變拒絕對話的立場。

中國消息人士指出，日本將成為主要與會國中唯一不與習近平會談的國家。習近平將厚待美國及俄羅斯等國領袖，高市早苗預料將遭冷落。

日本政府仍打算力拚到最後一刻，爭取與習近平會談。不過，外界認為，較務實的做法是在APEC峰會場合尋求與習近平握手或短暫接觸的機會。

習近平預計在深圳與美國總統川普（DonaldTrump）舉行今年第3次美中領袖會談，並將與各國領袖個別會談。川普也表示，預料將舉行他與習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的首次美中俄3國領袖會談。

日中關係自高市發表相關國會答詢以來持續惡化，即使本月7日屆滿1周年，惡化趨勢仍未停止。

APEC 高市 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日媒：高市早苗「台灣有事」惹怒北京 APEC見習近平恐碰壁

上台後首次赴大陸 高市早苗下周將出席深圳APEC峰會

北京要求喬不攏 美中俄元首峰會添變數

APEC談什麼？ 美想聊核武 中慣例照稿念

相關新聞

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

因一馬公司（1MDB）弊案被判刑的馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）獲准居家監禁，已於10日晚間在警察和囚車的護送下回到吉隆坡的住家，繼續完成剩餘刑期至2028年8月。過去這段時間，納吉兩次獲得國家元首特赦，得以減刑為6年，直到2028年8月刑期結束。但納吉去年（2025）又因其他案件被判刑15年，全案還在上訴中，如果最終法院認定有罪，納吉在2028年8月結束居家軟禁的服刑人生後，將重返監獄再關15年。

日中領袖會談喬不攏 共同社：高市恐在APEC受冷落

為促成日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在11月18日至19日於中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間...

巴西選舉法院重罰Meta 未認定蓄意操弄總統大選

巴西最高選舉法院今天裁定，社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta未遵守法院命令，須支付約130萬美元罰款。此前，...

美俄烏阿布達比會談 魯比歐稱「有成效」 但前線仍互轟

在美國斡旋下，俄羅斯與烏克蘭官員10日在阿聯首都阿布達比進行今年2月以來的首次會談，領土問題仍是雙方問題癥結。美國國務卿魯比歐表示，會談「富有成效」。

空調之國對抗氣候變遷 新加坡綠色降溫革命進行式

新加坡住宅冷氣普及率高達99%，是東南亞第一，卻也加劇能源消耗與碳排放。這個「空調之國」因此積極測試冷樑、自然通風及輻射冷卻等新科技，部分系統可較傳統空調節能30%，盼在對抗炎熱與減碳目標之間取得平衡。

加國總理卡尼：APEC期間將向習近平提出陸干預內政問題

加拿大總理卡尼10日稱，他將在亞太經合組織（APEC）領導人會議中，與大陸國家主席習近平會晤時，提出中國大陸干涉加拿大內政問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。