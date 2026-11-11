日中領袖會談喬不攏 共同社：高市恐在APEC受冷落
為促成日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在11月18日至19日於中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間舉行正式會談，雙方協調工作據報未能談攏。
日本共同社10日引述多名日中關係人士報導，中國對高市早苗去年11月有關「台灣有事」的國會答詢反彈，始終未改變拒絕對話的立場。
中國消息人士指出，日本將成為主要與會國中唯一不與習近平會談的國家。習近平將厚待美國及俄羅斯等國領袖，高市早苗預料將遭冷落。
日本政府仍打算力拚到最後一刻，爭取與習近平會談。不過，外界認為，較務實的做法是在APEC峰會場合尋求與習近平握手或短暫接觸的機會。
習近平預計在深圳與美國總統川普（DonaldTrump）舉行今年第3次美中領袖會談，並將與各國領袖個別會談。川普也表示，預料將舉行他與習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的首次美中俄3國領袖會談。
日中關係自高市發表相關國會答詢以來持續惡化，即使本月7日屆滿1周年，惡化趨勢仍未停止。
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