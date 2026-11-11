巴西選舉法院重罰Meta 未認定蓄意操弄總統大選

因一馬公司（1MDB）弊案被判刑的馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）獲准居家監禁，已於10日晚間在警察和囚車的護送下回到吉隆坡的住家，繼續完成剩餘刑期至2028年8月。過去這段時間，納吉兩次獲得國家元首特赦，得以減刑為6年，直到2028年8月刑期結束。但納吉去年（2025）又因其他案件被判刑15年，全案還在上訴中，如果最終法院認定有罪，納吉在2028年8月結束居家軟禁的服刑人生後，將重返監獄再關15年。

2026-11-11 13:02