巴西選舉法院重罰Meta 未認定蓄意操弄總統大選
巴西最高選舉法院今天裁定，社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta未遵守法院命令，須支付約130萬美元罰款。此前，總統魯拉指控這家科技巨擘在最近一次總統大選中，偏袒他的對手佛拉維歐．波索納洛。
左派領袖魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在10月4日舉行的總統大選首輪投票中意外排名第2，但因與排名第1的右翼候選人佛拉維歐．波索納洛（FlavioBolsonaro）得票率均未過半，雙雙挺進10月25日的決選。
法新社報導，魯拉指控Meta在決選前「操弄演算法」，偏袒佛拉維歐．波索納洛。
巴西最高選舉法院（TSE）今天一致裁定，Meta未在期限內遵守法院命令，且調查過程缺乏透明度，因而處以750萬雷亞爾（reais，約130萬美元或新台幣4410萬元）罰款。
不過，承審法官貝利澤（Marco Aurelio Bellizze）表示，法院並未發現Meta有「蓄意左右選舉」的證據。
Meta否認相關指控，但承認因技術錯誤，誤將魯拉部分競選廣告停用。
魯拉在決選勝出後，談及社群媒體業者時表示：「我們將不得不對它們加以監管。」
佛拉維歐．波索納洛拒絕承認敗選，並已逃離出境到美國。他因涉嫌洗錢，目前正接受調查。
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