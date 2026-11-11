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駐索馬利蘭代表投書 籲支持台灣參與聯合國氣候公約

中央社／ 約翰尼斯堡11日專電

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP31）9日在土耳其登場。駐索馬利蘭代表羅震華9日投書索國媒體「非洲之角外交家」，呼籲支持台灣有意義參與聯合國氣候公約及全球氣候治理。

「非洲之角外交家」（Horn Diplomat）主要報導非洲之角及中東地區的政治、外交、安全與發展議題，9日刊登羅震華投書，題為「從承諾到行動：台灣與世界並肩2026年COP31共創氣候解方」（FromCommitments to Action: Taiwan is joining the world increating climate solutions together in 2026 COP31）。

根據代表處新聞稿，羅震華在投書中指出，全球氣候治理正從目標承諾邁向具體行動，台灣雖非聯合國氣候變化綱要公約的締約方，仍持續依循巴黎協定，與全球夥伴合作實現綠色轉型、資源循環和氣候適應，並制訂可行的氣候解決方案，以實際行動參與全球氣候治理。

羅震華表示，氣候變遷無國界，台灣以「不遺落任何人」為核心原則，推動綠色轉型。國際氣候變遷準則鼓勵各國自願合作採取氣候行動，台灣正以實際行動協助索國推動以環境完整性、減碳計畫、技術合作、能力建構為基礎之永續發展。

羅震華在文中指出，數年來，台灣在索國推行農業合作計畫，改善當地糧食安全以因應氣候變遷，並支持「獵豹保育基金會」（Cheetah Conservation Fund）進行野生動物保育計畫，維持索馬利蘭的生物多樣性。

羅震華強調，目前全球氣候治理正邁向注重實效的關鍵時刻，台灣將以務實參與、實質貢獻及共享淨零轉型經驗，持續深化與全球夥伴合作，並呼籲國際社會支持台灣有意義參與氣候公約及全球氣候治理。

索馬利蘭 聯合國 中東

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