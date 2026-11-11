抗議柴油暴漲74% 智利運輸業發起無限期罷工封路

智利數百名卡車及巴士司機今天發起無限期罷工，抗議燃油價格高漲，並封鎖道路及主要公路。

法新社報導，數百名運輸業從業人員聚集在縱貫智利南北的5號公路（Route 5）多處路段，要求政府減輕柴油價格飆漲帶來的負擔。柴油是運輸業廣泛使用的燃料。

根據運輸業團體，受美伊戰爭影響，柴油平均價格自3月以來已上漲74%，對許多運輸業者構成營運危機。

政府官員與抗議活動領袖今天下午舉行會議，但未能達成共識。

智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）領導的極右派政府數月來一直因燃油價格問題面臨民眾不滿。

卡斯特3月上任後不久，就調整政府用來緩和價格大幅上漲的機制，將油價漲幅轉嫁給消費者承擔。

運輸業從業人員預定明天與內政部長阿瓦拉多（Claudio Alvarado）會面，繼續協商。