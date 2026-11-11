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英國主導組建「北方海軍」 10國簽署協議

中央社／ 倫敦10日專電

英國主導下，歐洲遠征軍聯合部隊（JEF）10個成員國今天簽署協議，為組建整合多國力量的「北方海軍」（NorthernNavies）打下重要基礎，以強化北大西洋、北極圈和波羅的海安全。

協議在靠泊挪威首都奧斯陸（Oslo）港口的英國航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）上簽署。英國政府也將在11至12日，在「威爾斯親王號」舉辦高階安全會議「大西洋未來論壇」（AtlanticFuture Forum, AFF），10日先由英國海軍主辦的國際海權會議打頭陣。

大西洋未來論壇由英國發起，按慣例以航空母艦為場地，歷來皆在英國或美國舉行，今年是首次於歐洲大陸登場，反映歐洲在北大西洋安全防衛的角色日益吃重。

「北方海軍」倡議由去年5月就任的英國第一海軍大臣（First Sea Lord）詹金斯上將（Gwyn Jenkins）提出，以JEF為發展基礎。

成立於2014年的JEF成員總計10國，包含主導的英國，以及挪威、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、立陶宛等北歐和波羅的海國家，還有荷蘭。

JEF具輔助北大西洋公約組織（NATO）的功能，決策與行動機制較北約靈活許多，較快速的應變能力是其一大優勢。

按規劃，以JEF成員國為基礎的「北方海軍」可扮演北約的海洋先鋒，在早期預警、快速動員並對威脅採取及時反應後，無縫接軌至北約的指揮系統。

儘管「北方海軍」由多國組成，在理想狀態下，它將如單一整體般行動，人員訓練將符合相同標準，並達成從人員、軍備到基礎設施的高度「可互換性」。

英國國防部今天表示，一旦「北方海軍」達成預期的協同行動能力，任一成員國都能在不影響行動推進的情況下，將海上任務「無縫」移交給另一個成員國的艦艇。

此外，任一成員國都將有能力統籌指揮其他成員國的感測、無人載具等軍事系統；成員國的自主平台也可視任務需求，彈性連結或抽離其他成員國的指揮管制系統。戰艦的維修養護和油料、物資補給，也可在任一成員國的港口實施。

英國國防部另預告，英國海軍將在數個月內，啟用第一階段的「大西洋之網」（Atlantic Net）。

「大西洋之網」是英國海軍「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計畫一環。按規劃，「大西洋堡壘」將結合海、空域載人與無人系統，以及感測、人工智慧（AI）等技術，以提升英國在北大西洋水域的威脅偵測、預警、嚇阻與應對能力，尤其著眼於俄羅斯在英國周邊水域日益頻繁的海面上和海面下活動。

主責戰備與國防工業的英國國防副大臣波拉德（Luke Pollard）今天在奧斯陸提到，今年1至9月，俄羅斯海軍在英國周邊的活動大幅增加41%。

「大西洋之網」結合無人自主、感測、監控和AI系統，將聚焦回應來自俄羅斯潛艦和水下無人自主載具的威脅，保護海底電纜管線、核嚇阻設施及海運航道。

詹金斯今年4月曾在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表演說時提到，「北方海軍」倡議是「數十年來僅見」，相當於建立一個「盟軍艦隊大家庭」。

他透露，「北方海軍」擬設司令部於英國。除了JEF成員，加拿大未來也可望加入「北方海軍」。

詹金斯出身海軍陸戰隊。有鑑於北大西洋和北極圈地區安全情勢惡化，英國正推進提升特種部隊在高緯度地區作戰的能力，並擬增加常態部署於相關地區的英國海軍陸戰隊人數。

英國 海軍 挪威

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