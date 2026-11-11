無人機威脅拉脫維亞立陶宛 北約啟動防空戰機

拉脫維亞與立陶宛今晨在多個地區發布警報，警告疑有不明無人機經鄰國俄羅斯或白俄羅斯進入領空，對當地構成威脅，要求民眾避難。兩國並表示，北約防空戰機已緊急升空。

路透社報導，立陶宛國家危機管理中心（NationalCrisis Management Centre）表示，警報範圍包括人口約30萬的全國第二大城考納斯（Kaunas）。

目前未傳出有人受傷。

近期烏克蘭軍用無人機接連偏離航線，進入芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛領空。各界無不擔憂，俄烏戰爭戰火可能擴大至與俄羅斯及其盟友白俄接壤的北大西洋公約組織（NATO）成員國。

路透社報導，烏克蘭攻擊俄羅斯在波羅的海沿岸的石油出口港口時，部分無人機未能命中目標，導致鄰近國家發布安全警報。

俄羅斯指控烏克蘭利用北約領空掩護攻擊行動；烏克蘭則表示，部分無人機是受到俄羅斯訊號干擾而偏離航線。北約成員國將這類事件歸咎於挑起俄烏戰爭的俄羅斯。

俄羅斯與烏克蘭官員昨、今兩日在阿布達比（AbuDhabi）舉行會談，是美國推動結束俄烏戰爭的最新舉措。美國總統川普（Donald Trump）曾表示，俄烏戰爭有望接近落幕，而終結戰事可能需要整個歐洲參與。