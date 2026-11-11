快訊

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

蔣友柏砍外送費省到爆！重返廚房煮飯氣到爆粗口 嗆年輕人：愛追名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

百萬人聚集阿根廷守夜 教宗籲青年勿沉迷名利與網路人氣

中央社／ 布宜諾斯艾利斯10日綜合外電報導

天主教教宗良十四世今天吸引百萬民眾到場，這是他為期12天南美洲訪問行程中，第3次展現驚人號召力。他在阿根廷呼籲年輕人切勿盲目沉迷於金錢與社群媒體的光環。

路透社報導，布宜諾斯艾利斯的主幹道之一解放者大道（Avenida del Libertador）上，人潮綿延數公里。許多人揮舞手機，在漆黑夜色中，手機螢幕閃爍發光。教宗良十四世（Pope Leo）則乘坐敞篷教宗專車，緩緩穿過人群。

現場高亢地響起「這就是教宗的青年！」的齊聲高呼。車輛走走停停，維安人員陸續將嬰兒抱上前來，接受教宗良十四世祝福。

教宗在演說中告誡年輕人，不要盲目崇拜名利成功或外在美貌等現代「偶像」，並感嘆有些年輕人「甚至不惜在社群媒體上說謊、背叛或羞辱別人」。

他說：「不要向任何無法賦予你生命的事物屈膝。」

法新社報導，教宗良十四世還說：「各種偶像應運而生，要求我們崇拜，包括不惜一切代價追求成功、金錢、對外貌的迷戀、聲望名氣，以及毫無節制地追求享樂。」

他表示，面對「諸如色情和毒品這類終將奴役人心的」快感，人們必須「站穩腳跟、堅守立場」。

這番話引起現場民眾共鳴，他們大多是在社群媒體普及的環境中成長。

19歲建築系學生莫蘭多（Jose Morando）告訴法新社，現在人們對外貌有「極大的執念」，許多人會「因體型而遭到批評」。

教宗良十四世正進行橫跨3國的密集造訪，行程將持續至11月17日。他剛結束阿根廷第2大城哥多華（Cordoba）的快閃行程，並在當地的戶外彌撒凝聚65萬群眾，隨後於夜間主持這場守夜祈禱活動。

教宗昨天也曾在解放者大道主持彌撒，吸引250萬人到場，創下他18個月前就任教宗以來規模最大的活動紀錄。

教宗 阿根廷 青年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教宗良十四世阿根廷主持露天彌撒 籲重視家庭價值

【時光外的畫裡乾坤】汪漢澄／這杯酒喝不喝

「千萬不要來台灣」！波蘭網紅分享13年變化 網笑：歡迎下個受害者

巴拉圭新總統促高官請辭 檢方請美等國追查資產

相關新聞

空調之國對抗氣候變遷 新加坡綠色降溫革命進行式

新加坡住宅冷氣普及率高達99%，是東南亞第一，卻也加劇能源消耗與碳排放。這個「空調之國」因此積極測試冷樑、自然通風及輻射冷卻等新科技，部分系統可較傳統空調節能30%，盼在對抗炎熱與減碳目標之間取得平衡。

加國總理卡尼：APEC期間將向習近平提出陸干預內政問題

加拿大總理卡尼10日稱，他將在亞太經合組織（APEC）領導人會議中，與大陸國家主席習近平會晤時，提出中國大陸干涉加拿大內政問題。

維吾爾少女14歲被送進新疆拘留營，「沒有良好轉化」判刑12年後不明死亡

14歲就被監禁在新疆再教育營的維吾爾族女子拉希萊．奧馬爾（Rahile Omer），近期證實已於今年2026年死亡，年僅23歲。奧馬爾是在2017年14歲時，被以「非法聚集擾亂社會秩序」的罪名，關入新疆喀什地區疏附縣的拘留營中。後來在2022年因為《新疆警察檔案》被曝光，檔案中有超過5,000多名被關押的維吾爾人資料，其中包含了受關押者中年紀最小的奧馬爾，經過學者的研究和媒體報導，才被外界所知。

日媒：高市早苗「台灣有事」惹怒北京 APEC見習近平恐碰壁

日本首相高市早苗2025年11月在國會就「台灣有事」所做答詢，至本月7日已屆滿1年，日中關係持續惡化。共同社10日獨家報導，日方希望在18日至19日深圳亞太經合會（APEC）領袖峰會期間，安排高市與中國大陸國家主席習近平正式會談，但協調未能取得進展。

明明有特休為何不敢請？「安靜度假」背後的職場潛規則

不請假，靠預約寄信、維持在線狀態，讓主管以為自己正在工作。這是近年美國職場興起的「安靜度假」（quiet vacationing），如今也引發日本職場討論。日本企業顧問認為，這種行為不能只用「當薪水小偷」來解釋。明明有帶薪休假，為什麼有些員工寧可冒著被抓包的風險，卻不願堂堂正正請假？

黃仁勳權力高度集中 輝達調查面臨考驗

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。