百萬人聚集阿根廷守夜 教宗籲青年勿沉迷名利與網路人氣

天主教教宗良十四世今天吸引百萬民眾到場，這是他為期12天南美洲訪問行程中，第3次展現驚人號召力。他在阿根廷呼籲年輕人切勿盲目沉迷於金錢與社群媒體的光環。

路透社報導，布宜諾斯艾利斯的主幹道之一解放者大道（Avenida del Libertador）上，人潮綿延數公里。許多人揮舞手機，在漆黑夜色中，手機螢幕閃爍發光。教宗良十四世（Pope Leo）則乘坐敞篷教宗專車，緩緩穿過人群。

現場高亢地響起「這就是教宗的青年！」的齊聲高呼。車輛走走停停，維安人員陸續將嬰兒抱上前來，接受教宗良十四世祝福。

教宗在演說中告誡年輕人，不要盲目崇拜名利成功或外在美貌等現代「偶像」，並感嘆有些年輕人「甚至不惜在社群媒體上說謊、背叛或羞辱別人」。

他說：「不要向任何無法賦予你生命的事物屈膝。」

法新社報導，教宗良十四世還說：「各種偶像應運而生，要求我們崇拜，包括不惜一切代價追求成功、金錢、對外貌的迷戀、聲望名氣，以及毫無節制地追求享樂。」

他表示，面對「諸如色情和毒品這類終將奴役人心的」快感，人們必須「站穩腳跟、堅守立場」。

這番話引起現場民眾共鳴，他們大多是在社群媒體普及的環境中成長。

19歲建築系學生莫蘭多（Jose Morando）告訴法新社，現在人們對外貌有「極大的執念」，許多人會「因體型而遭到批評」。

教宗良十四世正進行橫跨3國的密集造訪，行程將持續至11月17日。他剛結束阿根廷第2大城哥多華（Cordoba）的快閃行程，並在當地的戶外彌撒凝聚65萬群眾，隨後於夜間主持這場守夜祈禱活動。

教宗昨天也曾在解放者大道主持彌撒，吸引250萬人到場，創下他18個月前就任教宗以來規模最大的活動紀錄。