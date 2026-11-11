日媒：高市早苗「台灣有事」惹怒北京 APEC見習近平恐碰壁

日本首相高市早苗2025年11月在國會就「台灣有事」所做答詢，至本月7日已屆滿1年，日中關係持續惡化。共同社10日獨家報導，日方希望在18日至19日深圳亞太經合會（APEC）領袖峰會期間，安排高市與中國大陸國家主席習近平正式會談，但協調未能取得進展。

多名日中關係消息人士透露，中方不滿高市就「台灣有事」所做答詢，始終拒絕對話。一名中國消息人士指出：「在主要與會國家中，日本將是唯一不與習近平舉行會談的國家。」

日本政府仍計畫爭取高市與習近平會談，直到最後一刻，但較為現實的做法可能是在APEC峰會期間，尋求兩人握手或短暫接觸的機會。前述中國消息人士表示，習近平可能會「依照外交禮儀」與高市握手。

日方官員希望，若能留下兩人握手的畫面，或許有助於恢復自高市「台灣有事」答詢以來減少的雙邊商業往來及地方層級交流。不過，北京未必會允許這類畫面在中國境內傳播。

共同社指出，習近平將盛情接待美國、俄羅斯等國領袖，預定在深圳與美國總統川普舉行今年第3次美中領袖會談，並與其他國家領袖個別會談。川普則預期，他與習近平、俄羅斯總統普亭將首度舉行美中俄三國領袖會談。相較之下，高市可能受到冷遇。

一名中國外交消息人士透露，高市2025年在南韓慶州APEC峰會與習近平會談後不久，便在國會就「台灣有事」發表爭議言論，中國領導層因此批評外交部安排這場雙邊會談。另一名中國外交官員表示，高市與習近平會談隔天，在社群媒體發布她與出席峰會的台灣APEC領袖代表、前行政院副院長林信義握手的照片，讓北京感到「顏面無光」。

高市政府至今尚未回應北京要求撤回「台灣有事」言論的要求。另一名中國消息人士表示：「我們已經到了光是撤回言論，也不足以修復日中關係的地步。」他並排除中方讓步的可能性。