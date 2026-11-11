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美國陸軍高階人員於英國被捕 涉嫌為俄從事間諜活動
英國警方表示，一名41歲男性美國陸軍高階人員今天在英國被捕，事由為涉嫌非法協助俄羅斯情報機關及提供受保護資訊，有損英國國家安全。
該名男子是於英格蘭西南部格洛斯特市（Gloucester）一帶被捕。警方進一步指出，出於調查需要，已就格洛斯特郡2處地點展開搜索；被捕男子目前被拘留於倫敦某警察局。
調查工作由職責包含國安案件的英國反恐警務網（CTP）主導，並與美國聯邦調查局（FBI）和軍方合作執行。
CTP全國高階協調官伊凡斯（Vicki Evans）表示，被捕美軍人員涉嫌犯下「嚴重」罪行。FBI局長巴特爾（Kash Patel）指出，該名人員涉嫌從事間諜活動，而這是美國與盟友「最關切」的問題之一。
巴特爾強調，儘管調查工作仍在進行，FBI絕不會容忍任何人背棄對美國的忠誠誓言，也不會容忍任何人的行為「危害美國以及夥伴的國家安全」。
巴特爾舉例，僅是在過去21個月，基於反情報及反間諜活動事由，FBI即逮捕了167人，增加幅度達53%。
除了CTP和FBI，英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5），以及英、美軍方的反情報部門也參與調查。
英國警方表示，今天的案件與其他CTP仍在調查的案件無關。
據英國廣播公司（BBC）了解，被捕美軍人員是駐紮於格洛斯特郡的伊姆金軍營（Imjin Barracks），也就是北大西洋公約組織（NATO）的盟軍快速反應軍（Allied Rapid Reaction Corps, ARRC）總部。
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