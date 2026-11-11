布拉格大學生示威 聲援公共媒體、要求文化部長下台

數百名捷克大學生今天在布拉格示威，抗議政府計劃改變公共媒體經費制度，並聲援捷克電視台（ČT）及捷克廣播電台（ČRo），要求文化部長克萊皮爾（Ota Klempíř）下台。

這場抗議活動估計有數百名學生，包含來自查理大學、捷克理工大學、布拉格表演藝術學院及其他高等教育機構的學生參與。學生舉牌並高喊「我們絕不交出文化」及「我們絕不交出媒體」，表達捍衛公共媒體與文化獨立性。

學生代表在集會中表示，政府計劃取消民眾繳納的電視與廣播收視費，改由國家預算支應公共媒體經費，恐使媒體財務自主受到政治權力影響。目前已向政府提交公開信，獲2317人連署。

現場參與抗議的查理大學新聞系二年級學生Adam接受中央社訪問時表示：「媒體不應該受到國家的掌控或影響。對我而言，這非常重要，不僅僅是因為我是捷克公民，也因為我是一名新聞學系的學生，媒體可能是我未來的職業。因此，我不想讓政府對我指手畫腳。」

Adam認為，影響媒體經費來源，可能導致政府試圖干預媒體報導方向。「雖然不至於直接取消記者的資格或禁止寫作，但這存在一種危險，他們可能決定什麼可以寫、不能寫，而這會迫使從業人員被迫寫出他們想要的東西。」

另一名查理大學學生受訪表示，目前這個議題在校園與全體年輕世代引起熱烈討論。校內師生不僅參與本次抗議，上週亦聲援捷克廣播電台與捷克電視台的抗議和罷工行動。

他強調，政府若企圖改變民眾的常態性收費來主導媒體，極可能導致國家輕易地控制媒體，這對民主社會而言「非常危險」。

查理大學校長齊馬（Jiří Zima）也出席聲援。他表示，支持學生對公共事務表達意見，並指出捷克大學校長會議估計，教育體系仍需要110億克朗的經費，相關資金至今尚未到位。

無國界記者組織主任布魯坦（Thibaut Bruttin）則表示，整個歐洲都有許多人關注捷克公共媒體的處境。他反對政府削弱公共媒體，導致其最終可能被收歸國有。

除布拉格外，多個城市如布爾諾、奧斯特拉瓦、茲林、皮爾森等也舉行聲援活動。

針對這項媒體經費改革，捷克政府表示，目前由民眾繳納收視費支應公共媒體的制度，在歐洲已屬少數。政府指出，目前僅有10個歐洲國家採行此制度，另有11個國家已經廢除，其餘國家則採取不同的經費來源。