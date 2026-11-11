明鏡周刊：德軍基於國安考量禁用中國商用無人機

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天披露，德國軍方基於國安考量，已立即禁止在軍營和訓練場使用市售中國製無人機。德國聯邦國防部未在非上班時間回覆路透社置評請求。

路透社報導，西方國家軍隊日益擔憂中國製造技術可能構成國安風險，甚至可能用來向北京傳遞敏感的國安資料。

「明鏡周刊」指出，德軍單位近年來在行政監管不足的情況下採購這些無人機，目前正設法儘快汰除。

報導稱，德軍地方指揮官原本獲准依據2024年一項策略進行採購。該策略涵蓋一項獲准系統的「白名單」，其中包含中國無人機大廠大疆（DJI）生產的若干機型。

報導也說，由於德國聯邦政府缺乏各單位採購紀錄，軍方不得不實施全面禁令。

波蘭今年2月以擔憂車輛感測器可能蒐集機敏資訊為由，禁止中國製車輛進入其軍事設施後，美國10月下令禁止中國車廠比亞迪製造的車輛進入美軍駐日本沖繩空軍基地。