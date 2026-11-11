外媒指立陶宛要求代表處更名 立國議員批政府拿台灣當對中籌碼

對於立陶宛據報要求駐立陶宛台灣代表處更名，立陶宛國會議員馬爾德基斯發文批評，政府將台灣當成處理對中關係的籌碼，對台政策反覆，並質疑外交部不理解地緣政治，損害立陶宛的國際主體性與國家安全。

立陶宛新聞網站Delfi報導，立陶宛外交部在9月底向駐立陶宛代表王雪虹提交一份非官方文件，指台灣在維爾紐斯（Vilnius）設立的代表處現行名稱阻礙雙方經濟關係的發展，並敦促台灣於10月1日前完成更名。10月1日為中國國慶。

Delfi相關報導引發國內關注與批評。馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯馬瑪竇）隨後在臉書（Facebook）發文，提出針對此次爭議3點看法。

馬爾德基斯首先批評台灣在立陶宛成了中國問題的「人質」，質疑政府是否真正理解中國及其地緣政治布局。

他指出，立陶宛經常批評西方國家和美國對俄羅斯及中國威脅認識不足，認為其態度天真、幼稚，但立陶宛政府目前的作法卻令人質疑。他批評政府及外交部內部有人不重視國家的主體性與安全，也不理解外交政策和地緣政治。

馬爾德基斯認為，外交部要求台灣在10月1日前更改代表處名稱，等於促使台灣在中國建國77週年前讓步，讓中國共產黨得以宣稱又成功擊敗一個西方資本主義國家。他質疑，負責外交政策的人究竟是缺乏判斷力，還是不了解基本國際情勢。

其次，他透露立陶宛與台灣近期曾在閉門情況下協商一項投資方案，但台灣提出金額相當龐大的投資方案後，立陶宛方面卻予以拒絕。他指稱，因為立陶宛執政當局需要的是中國，而不是這筆投資。

馬爾德基斯發文第3點指出，立陶宛外交政策的目標應是提升國際主體性，讓立陶宛成為國際事務的主動參與者，而非被動受制於人的客體。他說，立陶宛過去每當淪為客體時，最終都會失去獨立。

他批評，立陶宛在這起事件中呈現給國際社會及台灣的形象，是一個立場反覆、不清楚自己想要什麼的國家。相較之下，世界各國正積極前往台灣尋求合作與協議，台灣並不需要向立陶宛索求什麼。

馬爾德基斯表示，立陶宛不理解國際情勢、各國特殊性及思維方式，卻將國內政治的短期算計轉嫁到其他國家身上，令人遺憾。

立陶宛與中國的雙邊關係於2021年惡化，當時立陶宛允許台灣在當地設立以台灣為名的代表處，中國其後降低與立陶宛的外交關係層級，雙方關係陷入低潮。立陶宛現任政府將恢復與中國外交機構列入施政綱領。總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）先前曾表示，希望與中國的談判能在今年底前取得突破。

馬爾德基斯是立陶宛國會友台小組副主席、長期支持台灣。