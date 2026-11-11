聽新聞
0:00 / 0:00

外媒指立陶宛要求代表處更名 立國議員批政府拿台灣當對中籌碼

中央社／ 維爾紐斯10日專電

對於立陶宛據報要求駐立陶宛台灣代表處更名，立陶宛國會議員馬爾德基斯發文批評，政府將台灣當成處理對中關係的籌碼，對台政策反覆，並質疑外交部不理解地緣政治，損害立陶宛的國際主體性與國家安全。

立陶宛新聞網站Delfi報導，立陶宛外交部在9月底向駐立陶宛代表王雪虹提交一份非官方文件，指台灣在維爾紐斯（Vilnius）設立的代表處現行名稱阻礙雙方經濟關係的發展，並敦促台灣於10月1日前完成更名。10月1日為中國國慶。

Delfi相關報導引發國內關注與批評。馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯馬瑪竇）隨後在臉書（Facebook）發文，提出針對此次爭議3點看法。

馬爾德基斯首先批評台灣在立陶宛成了中國問題的「人質」，質疑政府是否真正理解中國及其地緣政治布局。

他指出，立陶宛經常批評西方國家和美國對俄羅斯及中國威脅認識不足，認為其態度天真、幼稚，但立陶宛政府目前的作法卻令人質疑。他批評政府及外交部內部有人不重視國家的主體性與安全，也不理解外交政策和地緣政治。

馬爾德基斯認為，外交部要求台灣在10月1日前更改代表處名稱，等於促使台灣在中國建國77週年前讓步，讓中國共產黨得以宣稱又成功擊敗一個西方資本主義國家。他質疑，負責外交政策的人究竟是缺乏判斷力，還是不了解基本國際情勢。

其次，他透露立陶宛與台灣近期曾在閉門情況下協商一項投資方案，但台灣提出金額相當龐大的投資方案後，立陶宛方面卻予以拒絕。他指稱，因為立陶宛執政當局需要的是中國，而不是這筆投資。

馬爾德基斯發文第3點指出，立陶宛外交政策的目標應是提升國際主體性，讓立陶宛成為國際事務的主動參與者，而非被動受制於人的客體。他說，立陶宛過去每當淪為客體時，最終都會失去獨立。

他批評，立陶宛在這起事件中呈現給國際社會及台灣的形象，是一個立場反覆、不清楚自己想要什麼的國家。相較之下，世界各國正積極前往台灣尋求合作與協議，台灣並不需要向立陶宛索求什麼。

馬爾德基斯表示，立陶宛不理解國際情勢、各國特殊性及思維方式，卻將國內政治的短期算計轉嫁到其他國家身上，令人遺憾。

立陶宛與中國的雙邊關係於2021年惡化，當時立陶宛允許台灣在當地設立以台灣為名的代表處，中國其後降低與立陶宛的外交關係層級，雙方關係陷入低潮。立陶宛現任政府將恢復與中國外交機構列入施政綱領。總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）先前曾表示，希望與中國的談判能在今年底前取得突破。

馬爾德基斯是立陶宛國會友台小組副主席、長期支持台灣。

立陶宛 對中 籌碼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外媒：駐立陶宛台灣代表處被要求更名

外媒指立陶宛要求我代表處更名 外交部：假消息、有傷雙方互動

傳我駐立陶宛代表處將更名 外交部：願在誠信基礎上持續深化關係

IPAC創辦人裴倫德：一中論述已過時 國際對台關係應走向清晰

相關新聞

外媒指立陶宛要求代表處更名 立國議員批政府拿台灣當對中籌碼

對於立陶宛據報要求駐立陶宛台灣代表處更名，立陶宛國會議員馬爾德基斯發文批評，政府將台灣當成處理對中關係的籌碼，對台政策反...

衝突降溫 川普：美伊戰事基本上結束

美國總統川普九日表示，伊朗戰爭「基本上已結束」，淡化外界對美國將擴大攻打伊朗的疑慮。

遭提案彈劾 赫塞斯強硬反擊

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西九日提案彈劾國防部長赫塞斯，眾院必須在十一日前進行表決。赫塞斯十日針對此事召開記者會，表示彈劾他是一場鬧劇，攻打伊朗是正確的事，美國已達成歷史性勝利。

美俄烏會談「已縮小歧見」

在美國斡旋下，俄羅斯與烏克蘭官員十日在阿聯首都阿布達比進行今年二月以來的首次會談，領土問題仍是雙方問題癥結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。