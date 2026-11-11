美俄烏會談「已縮小歧見」

在美國斡旋下，俄羅斯與烏克蘭官員十日在阿聯首都阿布達比進行今年二月以來的首次會談，領土問題仍是雙方問題癥結。

白宮在會談開始前表示，討論重點將放在為俄烏雙方建立未來的安全保障機制。俄羅斯將北約組織視為威脅，而烏克蘭則希望防止俄羅斯未來再次發動入侵。

俄羅斯新聞社報導，首日會談歷時近四小時後結束，預計十一日再談。

會場中俄國與烏克蘭代表相對而坐，川普女婿庫許納和特使威科夫則坐在主位。

庫許納告訴各國代表，美國已「縮小」交戰雙方歧見，也提出一些彌合分歧的「好主意」，希望能朝「解決戰爭方案」前進。不過，他沒有具體說明縮小了哪些歧見。

他還說美國希望「在烏克蘭、俄羅斯及歐洲之間建立正確的安全關係，不只結束這場戰爭，更要建立新的架構與新的共識」，確保「數十年甚至數百年和平」。

美國國務卿魯比歐則說，會談「富有成效」。

外界對這場談判能否取得進展抱持審慎態度，今年稍早舉行的前三輪會談未取得重大突破。會談舉行之際，俄烏雙方持續相互空襲，烏克蘭稱俄軍發射一六二架無人機及一枚彈道飛彈，俄羅斯稱擊落一五五架烏克蘭無人機。

俄烏在和平協議核心條件仍存在巨大分歧。俄羅斯總統普亭要求烏克蘭交出整個烏東頓巴斯地區，包括俄軍尚未占領的區域，還要求烏克蘭放棄加入北約。烏克蘭總統澤倫斯基拒絕割讓領土，也拒絕對烏克蘭軍隊或其與西方夥伴之間的合作安排施加任何限制。