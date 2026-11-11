衝突降溫 川普：美伊戰事基本上結束

美國總統川普九日表示，伊朗戰爭「基本上已結束」，淡化外界對美國將擴大攻打伊朗的疑慮。

據衛報報導，川普在白宮記者會上表示，以色列和波灣地區盟邦已受到妥善保護，不受伊朗威脅，沒有必要升高軍事行動。他說：「目前看來，似乎不太需要採取軍事行動，但我們已上膛待命，隨時準備因應任何狀況」。

川普發表這番談話前在白宮橢圓辦公室與卡達總理穆罕默德會談。穆罕默德與其他波灣國家一再遊說川普，不要恢復對伊朗的戰事。

川普說：「我們看到這場衝突正朝結束的方向邁進。我認為很快就會結束」。

美國與以色列於二月廿八日聯手空襲伊朗，戰事至今已持續逾八個月。川普數十次宣稱與伊朗即將達成最終和平協議，卻在十二月三日期中選舉前持續向中東調派部隊。當時外界揣測，川普政府為避免選民反彈，因此可能等待選後再恢復軍事行動。

共和黨在期中選舉大敗失去國會參眾兩院掌控權後，副總統范斯稱，伊朗戰爭是敗選關鍵原因之一。

川普九日稍早在社群平台發文表示，卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯、巴林及科威特領袖較希望維持「現狀」，也就是延續史上最強大的海上封鎖」。

川普重申一貫立場，不會允許伊朗發展核武，並補充說，若情勢有變，美國已準備好恢復對伊朗的全面軍事行動。

他接著說：「不過，目前看來，這種可能性相當低。以色列和整個中東都受到保護，不受伊朗的危害與威脅。我們看到這場衝突正朝結束的方向積極推進，也將確保美國利益在任何時候都受到保障。這場軍事行動結束後，美國人民和全世界都將安全得多，也更有保障」。

共和黨期中選舉大敗後，川普對伊朗語調放軟，市場對中東戰爭結束期待升高，油價也隨之走跌。

國際油價基準布倫特原油十日一度跌百分之三點一四至每桶八十九點六六美元，跌破九十美元大關是八月以來首見。