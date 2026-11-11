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APEC川習再會 黃仁勳隨行生變

聯合報／ 編譯盧思綸、記者廖士鋒／綜合報導
美國總統川普（右）在白宮記者會談及輝達執行長黃仁勳。路透
美國總統川普（右）在白宮記者會談及輝達執行長黃仁勳。路透

華爾街日報引述知情人士報導，美中俄正研議在ＡＰＥＣ峰會期間舉行三國元首會談，但北京要求事先就議程達成共識、確定會談結果，並由三方各自宣讀備妥的聲明，幾乎不留討論空間。美方拒絕這項提議，盼保留更多交流彈性。雙方對會談形式與議程存在分歧，使三方對話增添變數。大陸外交部發言人郭嘉坤說，「中方就中俄美元首會晤同相關方保持著溝通，目前沒有可以提供的信息」。

全球關注的另一個焦點，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在ＡＰＥＣ峰會期間會晤，香港南華早報引述消息人士透露，特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克、萬事達卡執行長米巴赫預計隨行訪中。輝達執行長黃仁勳原本也在隨行人選之列，但因婚外情及疑涉大陸間諜風波延燒，美國國會已要求他十八日出席閉門簡報會，訪陸行程添變數。

華爾街日報報導，美中俄起初均對三方會談構想表達開放態度。不過，川普已明確表示希望討論核武管制，觸及北京長期不願談判的議題。

一名大陸官員表示，北京不會同意參與三方核軍備管制談判。中國核武庫規模雖遠小於美俄，但正迅速擴張。報導指，北京擔心參與三方軍備管制談判，可能使中方被鎖定在核武劣勢地位。川普政府主張，後續協議必須納入大陸，因為中方核武庫擴張速度比美俄都快。

俄羅斯總統普亭提出三方會談，似乎意在利用川普對俄國日益友善，藉助大陸推動有利條件以結束俄烏戰爭，並將烏克蘭總統澤倫斯基排除在外。

接近北京決策圈的人士說，習近平希望獲得歷史性三方峰會的合照、聲明及宣傳效益，卻不願承擔對話難以預測的風險。

曾任拜登政府副國務卿的坎伯說，這場會談對習近平而言「風險很高，而且極難預測」，北京更傾向分別處理與美俄關係，並各自換取所要的回報。

川習 黃仁勳 APEC

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