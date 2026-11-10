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馬來西亞前首相納吉返家服刑 期滿須返監服刑15年

中央社／ 吉隆坡10日專電

馬來西亞高庭今天裁准前首相納吉居家服刑至2028年8月23日，但期滿隔天仍須返回加影監獄，執行一馬發展公司案的15年刑期。

大馬媒體報導，高庭法官今天撤銷11月6日的原有裁定，另行裁准納吉（Najib Razak）以居家服刑方式服完SRC國際公司案剩餘刑期，至2028年8月23日，並須於期滿隔天返回加影監獄，開始執行一馬發展公司（1MDB）案刑期。

納吉在一馬案的4項濫權罪，各被判監禁15年，並處罰款合計114億令吉（約新台幣927億元），若未繳付罰款，須額外監禁40年；另21項洗錢罪各判監禁5年，不另處罰款。由於法官裁定所有監禁刑期同期執行，實際須服刑15年。

納吉已對一馬案的判刑提出上訴，但高庭今年10月14日駁回他暫緩執行15年監禁及114億令吉罰款的申請。此次居家服刑安排僅適用於SRC案，若一馬案判決未被推翻，他仍須返監服刑。

納吉今天赴吉隆坡高庭聆聽居家服刑案裁定。大馬媒體報導，他傍晚約5時38分在監獄局人員安排下乘車離開法院，約6時20分抵達加影監獄，等候監獄方辦理居家服刑相關手續及後續安排。

監獄局與警方車隊晚間抵達納吉住家，為居家服刑做準備。

警方今天已在納吉住家外設置路障、拉起封鎖線，管制人員進出，禁止無關人員任意出入。媒體則守候在巷口，等候納吉返家。納吉於9時28分，在警方車隊護送下返家。

納吉今年9月18日獲有條件特赦，准許在繳付5000萬令吉（約新台幣4億元）罰款並遵守相關條件後，改以居家服刑方式服完SRC案剩餘刑期至2028年8月23日；巫統（UMNO）11月6日代繳罰款。

執政聯盟最大黨、民主行動黨祕書長，同時是交通部長的陸兆福此前曾表明，當納吉正式返家後，他將辭去交通部長職務。陸兆福今天聲明，辭去交通部長職務，即刻生效。

馬來西亞 濫權 監獄

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