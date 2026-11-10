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北京要求喬不攏 美中俄元首峰會添變數
美國媒體引述知情人士報導，美中俄三國正研議在本月稍後的APEC峰會期間，舉行三國元首會談，但北京要求事先就議程達成共識、確定會談結果，並由三人各自宣讀備妥的聲明，幾乎不留討論空間。美方拒絕這項提議，希望保留更多交流彈性。雙方對會談形式與議程存在分歧，使三方對話增添變數。
APEC峰會預定18至19日將在深圳舉行，美中俄起初均對三方會談構想表達開放態度。不過，美國總統川普已明確表示，希望討論核軍備管制。但一名中國官員直言，北京不會同意參與三方核軍備管制談判。中國核武庫規模雖遠小於美俄，但正迅速擴張。北京擔心參與三方軍備管制談判，可能使中國被鎖定在核武劣勢地位。
普丁提出三方會談，則似乎意在利用川普對克里姆林宮日益友善的態度，藉助中國推動以有利俄羅斯的條件，結束烏克蘭戰爭。
中國官員透露，北京願意主辦三方會談，也願在事先敲定議程及結果的前提下，討論烏克蘭與其他重大議題；若未完成這些準備，中方更傾向分別舉行雙邊會談。
接近北京決策圈的人士說，習近平希望獲得歷史性三方峰會的合照、聲明及宣傳效益，卻不願承擔對話難以預測的風險。
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