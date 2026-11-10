快訊

沒人囤貨了…輝達顯卡崩跌22% 深圳華強北RTX5080被拋售

聽新聞
0:00 / 0:00

恐影響歐洲未來？美俄烏會談首日 華府籲建立新安全架構

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
俄國與烏克蘭10日在阿布達比舉行會談，川普女婿庫許納（中左）於會談中發言。歐新社
俄國與烏克蘭10日在阿布達比舉行會談，川普女婿庫許納（中左）於會談中發言。歐新社

美國主導的烏克蘭俄羅斯和談，10日在聯合大公國首都阿布達比結束首日議程。法新社指出，面對華府呼籲建立新安全架構，歐洲擔心美國總統川普有意與莫斯科達成一項攸關歐洲未來的協議。

據俄羅斯新聞社10日報導，首日會談在進行近4小時後結束；烏克蘭對外情報局（SZRU）則說，會談將於11日繼續進行。

會場中俄國與烏克蘭代表相對而坐，川普女婿庫許納（Jared Kushner）和特使威科夫（Steve Witkoff）則坐在主位。

庫許納告訴各國代表，美國已「縮小」交戰雙方的歧見，美方也提出一些彌合分歧的「好主意」，希望能朝「解決戰爭方案」前進。不過，他沒有具體說明縮小了哪些歧見。

他還說美國希望「在烏克蘭、俄羅斯及歐洲之間建立正確的安全關係，不只結束這場戰爭，更要建立新的架構與新的共識」，確保「數十年、甚至數百年和平」。

莫斯科也暗示這是其優先事項，俄國總統普亭多年來表達對北約東擴的不滿。烏克蘭則警告不可出現「雅爾達2.0」，烏克蘭總統澤倫斯基10日抵達哥本哈根，與北歐領袖會面，並在丹麥媒體同日刊出的專訪中說「普亭想讓蘇聯重返」。

美國國務卿魯比歐則說，會談「富有成效」，但仍有許多工作要做。

俄國2022年入侵烏克蘭前就對北約發出最後通牒，要求北約自東歐撤軍。法新社說，莫斯科此次派出當年提出這項要求的外交官雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）前往阿布達比，凸顯其想重啟該議題。

俄國代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）說，希望莫斯科這支「更專業」的團隊有助於推進和平。一名俄方代表團消息人士說，解決烏克蘭戰爭「僅是議程中的一項」，莫斯科主要目標是檢討整個歐洲大陸安全。

歐洲盟軍最高統帥格林克維奇（Alexus Grynkewich）也參與這次談判，他說過去以三方形式進行的「軍對軍對話已取得一些很大的進展」。歐洲各國、烏克蘭、美國與北約在聯合聲明中，重申「共同致力於建立強大的戰後歐洲安全架構」。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫說，基輔的優先事項仍是達成停火並取得安全保證。他說：「我們的人民期待結束這場戰爭。」

烏克蘭 俄羅斯 川普 歐洲 普亭 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美俄烏阿布達比會談 烏克蘭安全為核心議題

俄烏睽違9個月重啟談判 領土與歐洲安全成焦點

俄烏今重啟和平談判 川暗示：烏版圖會不一樣

俄烏重啟和談 川普暗示烏克蘭須割地

相關新聞

美俄烏阿布達比會談 烏克蘭安全為核心議題

在美國居中斡旋下，俄國與烏克蘭官員10日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行今年2月以來的首次會談。美國總統川普5日說，會談可望達成包含結束烏克蘭戰爭與保證歐洲安全的全面協議。

馬來西亞前首相納吉返家服刑 期滿須返監服刑15年

馬來西亞高庭今天裁准前首相納吉居家服刑至2028年8月23日，但期滿隔天仍須返回加影監獄，執行一馬發展公司案的15年刑期

恐影響歐洲未來？美俄烏會談首日 華府籲建立新安全架構

由美國主導的烏克蘭與俄羅斯和談，10日在聯合大公國首都阿布達比結束首日議程。法新社指出，面對華府呼籲建立新安全架構，歐洲擔心美國總統川普有意與莫斯科達成一項攸關歐洲未來的協議。

俄烏阿布達比會談持續近4小時 首日談判結束明天將繼續

烏克蘭代表團一名消息人士告訴法新社，烏克蘭與俄羅斯今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比結束由美國居中斡旋的首日會談。這是雙...

保加利亞高速公路連環車禍 至少12死50傷

保加利亞東南部一條高速公路今天發生兩起連環車禍，造成至少12人死亡、50人受傷，約50輛汽車及卡車捲入事故。保加利亞道路...

聯合國會議審查川普任內人權紀錄 美國再缺席挨批

美國將缺席今天舉行的一場聯合國會議，會中將審查川普總統任內的人權紀錄，引發人權團體批評。這些團體指出，美國人權侵害情況已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。