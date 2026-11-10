快訊

沒人囤貨了…輝達顯卡崩跌22% 深圳華強北RTX5080被拋售

聽新聞
0:00 / 0:00

G7外長關切台海和平 重申反對武力脅迫改變現狀

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導

根據日本外務省網站9日發布的聲明，G7外長在巴黎舉行會議，討論區域情勢及全球治理等國際挑戰。G7外長重申，反對任何企圖在台灣海峽以武力或脅迫單方面改變現狀的行為。

日本外務省網站指出，日本外相茂木敏充目前正在法國巴黎訪問，出席七大工業國集團（G7）外長會議。茂木敏充於當地時間11月9日中午12時15分起，參與以「危機與國際挑戰」為主題的會議，歷時約90分鐘。

G7外長在會中坦率交換意見，討論包括印太、非洲及拉丁美洲在內的區域情勢，以及全球治理等國際挑戰。

茂木敏充談及印太局勢時強調，有必要反對任何以武力或脅迫單方面改變現狀的企圖，歐洲－大西洋與印太地區的安全不可分割。

G7外長強調，必須以法治為基礎維護自由開放的印太地區，並重申強烈反對任何企圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為，包括在東海、南海及台灣海峽。

G7 台海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法國控伊朗革命衛隊駭全歐超市冰箱 擬號召歐盟制裁

法國控伊朗駭超市冰箱揚言制裁 檢方還原網攻手法

IPAC創辦人裴倫德：一中論述已過時 國際對台關係應走向清晰

川普有條件不再空襲伊朗 布蘭特原油跌到93美元

相關新聞

美俄烏阿布達比會談 烏克蘭安全為核心議題

在美國居中斡旋下，俄國與烏克蘭官員10日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行今年2月以來的首次會談。美國總統川普5日說，會談可望達成包含結束烏克蘭戰爭與保證歐洲安全的全面協議。

馬來西亞前首相納吉返家服刑 期滿須返監服刑15年

馬來西亞高庭今天裁准前首相納吉居家服刑至2028年8月23日，但期滿隔天仍須返回加影監獄，執行一馬發展公司案的15年刑期

恐影響歐洲未來？美俄烏會談首日 華府籲建立新安全架構

由美國主導的烏克蘭與俄羅斯和談，10日在聯合大公國首都阿布達比結束首日議程。法新社指出，面對華府呼籲建立新安全架構，歐洲擔心美國總統川普有意與莫斯科達成一項攸關歐洲未來的協議。

俄烏阿布達比會談持續近4小時 首日談判結束明天將繼續

烏克蘭代表團一名消息人士告訴法新社，烏克蘭與俄羅斯今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比結束由美國居中斡旋的首日會談。這是雙...

保加利亞高速公路連環車禍 至少12死50傷

保加利亞東南部一條高速公路今天發生兩起連環車禍，造成至少12人死亡、50人受傷，約50輛汽車及卡車捲入事故。保加利亞道路...

聯合國會議審查川普任內人權紀錄 美國再缺席挨批

美國將缺席今天舉行的一場聯合國會議，會中將審查川普總統任內的人權紀錄，引發人權團體批評。這些團體指出，美國人權侵害情況已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。