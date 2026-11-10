G7外長關切台海和平 重申反對武力脅迫改變現狀

根據日本外務省網站9日發布的聲明，G7外長在巴黎舉行會議，討論區域情勢及全球治理等國際挑戰。G7外長重申，反對任何企圖在台灣海峽以武力或脅迫單方面改變現狀的行為。

日本外務省網站指出，日本外相茂木敏充目前正在法國巴黎訪問，出席七大工業國集團（G7）外長會議。茂木敏充於當地時間11月9日中午12時15分起，參與以「危機與國際挑戰」為主題的會議，歷時約90分鐘。

G7外長在會中坦率交換意見，討論包括印太、非洲及拉丁美洲在內的區域情勢，以及全球治理等國際挑戰。

茂木敏充談及印太局勢時強調，有必要反對任何以武力或脅迫單方面改變現狀的企圖，歐洲－大西洋與印太地區的安全不可分割。

G7外長強調，必須以法治為基礎維護自由開放的印太地區，並重申強烈反對任何企圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為，包括在東海、南海及台灣海峽。