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俄烏阿布達比會談持續近4小時 首日談判結束明天將繼續

中央社／ 阿布達比10日綜合外電報導
俄烏阿布達比會談持續近4小時。歐新社
俄烏阿布達比會談持續近4小時。歐新社

烏克蘭代表團一名消息人士告訴法新社，烏克蘭與俄羅斯今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比結束由美國居中斡旋的首日會談。這是雙方自2月以來首度舉行這類談判。

法新社報導，這名消息人士說，「今天的會談剛剛結束」，並表示會談「將於明天上午恢復」。

美聯社引述俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，首日會談歷時近4小時後結束。

俄羅斯在將近5年前全面入侵烏克蘭，引發當前這場俄烏戰爭，如今華府再次推動讓戰爭結束。

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