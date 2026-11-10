聽新聞
0:00 / 0:00
俄烏阿布達比會談持續近4小時 首日談判結束明天將繼續
烏克蘭代表團一名消息人士告訴法新社，烏克蘭與俄羅斯今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比結束由美國居中斡旋的首日會談。這是雙方自2月以來首度舉行這類談判。
法新社報導，這名消息人士說，「今天的會談剛剛結束」，並表示會談「將於明天上午恢復」。
美聯社引述俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，首日會談歷時近4小時後結束。
俄羅斯在將近5年前全面入侵烏克蘭，引發當前這場俄烏戰爭，如今華府再次推動讓戰爭結束。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。