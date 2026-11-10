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歐盟延長烏克蘭軍事援助團2年 已培訓逾10萬軍人

中央社／ 布魯塞爾10日專電

歐盟理事會今天宣布延長烏克蘭軍事援助團任期至2028年11月15日，並撥款近3億歐元（約新台幣110億元）支持援助團運作。據統計，援助團2022年成立以來，已協助培訓超過10萬名烏克蘭軍人。

歐盟理事會今天通過延長烏克蘭軍事援助團（EUMAM Ukraine）任期的決議，這項決議是根據近期對援助團進行戰略檢討的結果作成。

同時，歐盟理事會也決定在烏克蘭境內設立辦事處，以確保能與烏克蘭軍事部門與部隊，以及理念相近的國際夥伴直接且有效地協調，進而確保歐盟提供的訓練能夠因應烏克蘭部隊的需求。

這項決議也提到，在延長任期期間，歐盟將再撥款近3億歐元，支應援助團運作。相關經費由「歐洲和平機制」支應。

根據歐盟的公開資料顯示，自2022年應烏克蘭請求成立烏克蘭軍事援助團以來，已有超過10萬名烏克蘭軍人接受訓練，訓練的內容涵蓋基礎軍事技能、領導統御、醫療支援、排雷、後勤補給、通信、維修保養、指揮管制，以及烏克蘭所需的其他各項專業能力。

在這份決議中，歐盟理事會強調，烏克蘭軍事援助團將會持續與美國、英國、加拿大及挪威等理念相近的國際夥伴保持密切協調。同時，援助團也將與「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）合作，並在「北約的烏克蘭安全援助暨訓練司令部」（NSATU）架構下與「北大西洋公約組織」（NATO）合作。

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