保加利亞高速公路連環車禍 至少12死50傷

保加利亞東南部一條高速公路今天發生兩起連環車禍，造成至少12人死亡、50人受傷，約50輛汽車及卡車捲入事故。保加利亞道路安全情況在歐盟排名最差。

法新社報導，這起連環車禍涉及數十台車輛，發生地點位於這個巴爾幹半島國家東南部雅波（Yambol）附近，當時濃霧籠罩。這條高速公路是連接保加利亞首都索菲亞（Sofia）與黑海沿岸城市布爾加斯（Burgas）。

政府官員趕赴現場之際，雅波州州長查拉科夫（Georgi Chalakov）告訴保加利亞新聞社（BTA），估計約有50輛汽車與卡車捲入事故。

現場畫面顯示，多輛汽車與卡車翻覆、撞毀，嚴重扭曲變形後糾結在一起，另有車輛燒毀。

路透社報導，根據保加利亞內政部，50名傷者已送醫治療。

保加利亞總理拉德夫（Rumen Radev）發布聲明稱這起意外是「悲劇」，並表示已派出飛機後送傷者，計劃親自前往事故現場。

此刻正值歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）訪問保加利亞之際，她表示將提前結束訪問行程並說：「我要表達最深切的哀悼，也要向救援團隊致敬。」