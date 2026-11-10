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聯合國會議審查川普任內人權紀錄 美國再缺席挨批

中央社／ 日內瓦10日綜合外電報導
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

美國將缺席今天舉行的一場聯合國會議，會中將審查川普總統任內的人權紀錄，引發人權團體批評。這些團體指出，美國人權侵害情況已攀升至數十年來未見的程度。

路透社報導，美國政府去年退出設於日內瓦的聯合國人權理事會（UNHRC），理由是該理事會存在反以色列的偏見。這也是美國連續第2年缺席針對其人權紀錄的審查，就連獨裁政權也會參與這項程序。

根據聯合國文件草案及外交官說法，美國缺席很可能導致這場會議延期至明年1月；美國國務院發言人表示，參與這項審查將意味著認可人權理事會的工作。

該名發言人指出：「這個無可救藥的機構不斷散播反美言論，卻一直未能堅守自身的『價值觀』，形同對人權的嘲諷。」但該名發言人未就外界對美國人權紀錄的指控作出回應。

聯合國人權理事會尚未直接批評美國政府的人權紀錄，但理事會任命的專家曾提出批評，例如美國遣返移民的作法。美國政府則表示，遣返行動均依照美國移民法執行。

美國民權聯盟（ACLU）成員達克瓦（JamilDakwar）在日內瓦告訴記者：「我們看到基本人權與公民自由遭受攻擊，其程度是數代人以來前所未見。忍無可忍。」

挺巴勒斯坦學生運動人士哈里爾（MahmoudKhalil）的妻子阿布杜拉（Noor Abdalla）與其他倡議人士敦促聯合國人權事務高級專員圖克（VolkerTurk），即使美國政府不出席，也應儘快舉行簡報會，說明美國的人權情況。

哈里爾去年曾遭美國移民當局關押。阿布杜拉告訴記者：「當世界上最有權勢的政府未被追究責任，他們就會認為自己可以為所欲為。」

聯合國 川普 人權

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