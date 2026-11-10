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美俄烏阿布達比會談 烏克蘭安全為核心議題

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
在美國特使威科夫（後排右三）與川普女婿庫許納（後排左三）斡旋下，烏克蘭代表團（右方）與俄國代表團（左方）10日在阿布達比舉行會談。法新社
在美國特使威科夫（後排右三）與川普女婿庫許納（後排左三）斡旋下，烏克蘭代表團（右方）與俄國代表團（左方）10日在阿布達比舉行會談。法新社

在美國居中斡旋下，俄國與烏克蘭官員10日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行今年2月以來的首次會談。美國總統川普5日說，會談可望達成包含結束烏克蘭戰爭與保證歐洲安全的全面協議。

俄國官方媒體俄新社報導，這場會議預定為期兩天，由川普女婿庫許納（Jared Kushner）與美國特使威科夫（Steve Witkoff ）斡旋交戰雙方。路透報導，雖然川普態度樂觀，但俄烏對和平協議的條件仍存在巨大鴻溝。

威科夫10日在社群媒體Ｘ上說，這次會面有助於協調各方以終結戰爭，「為持久和平奠定條件」，這包括提供基輔「強而有力的安全保證」，歐洲、美國及烏克蘭官員的目標一致，都致力於維護「歐洲大西洋安全」。

他還說，「與會者強調，未來任何安排都須尊重主權、領土完整及自主決策，並為烏克蘭提供可信的安全保證。共同目標為建立一個務實且相輔相成的安全架構，強化烏克蘭長期安全，並建立達成談判解決方案所需的互信」。

他表示，「與會者體認到處理戰後安全疑慮、降低衝突風險至關重要。他們討論如何確保建立強有力的機制，以管控並避免危險的升級」。

一名美國官員告訴衛報，會談核心議題將是保障烏克蘭安全，包括基輔能否獲得類似北約第五條的防禦保障。

烏克蘭代表團團長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在會談前說，烏方官員已分別會晤歐洲、北約、歐盟代表及兩位美國特使，「我們正竭盡全力，確保歐洲成為外交進程的參與者」。

美國促成新一輪俄烏談判，歐洲官員則積極爭取坐上談判桌。法國表示，若不處理歐洲安全問題，烏克蘭就不可能有長久和平，這需要歐洲各國參與。但俄國已明確表態，俄烏美三方會談中沒有歐洲人的位子。

川普9日說，華府看到「非常強烈的意願」結束戰爭，俄烏雙方都打累了。但俄國總統普亭仍堅持烏克蘭必須交出整個東部頓巴斯區，才能達成和平協議；烏克蘭總統澤倫斯基則堅拒交出土地。

俄國代表團一名消息人士告訴路透，俄方認為此次會談主軸是敲定戰後歐洲新安全架構的關鍵要素。澤倫斯基在會談前夕說，烏軍近日表現亮眼，包括收復頓巴斯產煤區頓內次克部分領土，使其談判籌碼日增。

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