馬來西亞高庭：前首相納吉移轉居家服刑

馬來西亞高庭今天下令，前首相納吉即日起移送至他的住所，立即開始居家服刑，直至2028年8月23日。

納吉（Najib Razak）今年9月18日獲有條件特赦，准許在繳付5000萬令吉（約新台幣4億元）罰款並遵守相關條件後，改以居家服刑方式服完剩餘刑期至2028年8月23日；巫統（UMNO）11月6日代繳罰款後，高庭發出相關命令，納吉住宅也經憲報公告列為監獄，但居家服刑安排當晚因法律爭議暫緩，後仍關押在加影監獄。

高庭今天指出，納吉須在他位於大使朗格路的住家，繼續以居家服刑方式，服完SRC國際公司案剩餘的刑期，直至2028年8月23日。

現年73歲的納吉，因從主權財富基金一馬發展公司前子公司SRC國際公司轉出4200萬令吉到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月入監服刑。他原遭判處有期徒刑12年與2億1000萬令吉罰款，2024年2月獲特赦減刑，刑期降為6年，罰款減至5000萬令吉。