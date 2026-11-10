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上台後首次赴大陸 高市早苗下周將出席深圳APEC峰會

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平（右）去年在南韓慶州APEC峰會上，與日本首相高市早苗會晤。路透社資料照
大陸國家主席習近平（右）去年在南韓慶州APEC峰會上，與日本首相高市早苗會晤。路透社資料照

日本首相高市早苗下周預計出訪四天，期間將到深圳參加亞太經合組織（APEC）首腦會議，如若成行將是她上任一年來首次赴中國大陸。她能否與大陸國家主席習近平會晤或握手，將成為會議觀察重點之一。

據日本共同社報導，日本眾院議院運營委員會在星期二（11月10日）批准了高市早苗星期一至星期四（16日至19日）的外訪日程。她此行將分別出席在菲律賓舉行的東協首腦會議，以及在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）首腦會議。

菲律賓將於星期天至下星期三（11月15日至18日）主辦東協峰會及系列相關會議。目前已確認出席的國際領袖包括美國總統川普、巴西總統魯拉和加拿大總理卡尼。

亞太經濟合作組織會議則定於下星期三至星期四（11月18日至19日）在深圳舉行，時逢高市早苗發表「台灣有事論」導致中日關係跌入谷底滿一周年。高市屆時能否與大陸國家主席習近平場邊會晤，目前已成為峰會的主要看點之一。

面對中國多次表達強烈不滿，不斷升高對日經濟施壓，包括在旅遊、海產品、關鍵礦產等多個領域實施限制，高市早苗始終拒絕收回去年11月7日在日本國會發表的涉台答辯，中日官方層面今年的外交接觸也因此幾乎陷入停滯。

高市早苗今年6月初在記者會上表示，日本對與中國對話仍保持開放態度，還稱相關對話正在各個層面展開。高市10月1日在日本電視台節目中，也未排除在11月峰會上與習近平對話的可能性。她當時說：「不便作出預斷，但將切實保持溝通，從國家利益的角度冷靜、妥善應對」。

彭博社星期一（11月9日）報導稱，日本正設法確保高市早苗在峰會上與習近平見面時，不遭到冷落。高市出席在深圳舉行的亞太經合組織會議時，日本官員預計身為東道主的習近平至少會按照慣例與她握手。過去一年，中日關係已跌至1972年兩國邦交正常化以來的低谷之一，習近平是否會給予高市早苗這樣的禮遇，仍存在變數。

高市早苗去年11月7日在國會答辯時稱，「台灣有事可能構成日本可行使集體自衛權的存立危機事態」，引發中國大陸強烈反彈。北京隨後在經濟、文化、旅遊等多個領域對日施壓，並以「新型軍國主義」批評日本加強防衛能力的動向。同時，打出琉球牌，中日關係冰封至今，仍未走出低谷。

高市早苗 APEC 日本 中日關係

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