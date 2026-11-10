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緬甸軍政府籲美國恢復接觸 擴大投資稀土礦藏

中央社／ 曼谷10日綜合外電報導

緬甸軍政府正敦促美國加強雙邊接觸，並迅速擴大對這個飽受戰亂蹂躪國家的稀土礦場投資。稀土是關鍵戰略資源，目前相關產業由中國主導。

路透社報導，美國國務院在與緬甸官員進行數月祕密會談後，於上週發布一份戰略文件，概述擴大美國影響力並可能取得緬甸稀土礦藏管道的計畫。

華府遊說公司DCI集團（DCI Group）昨天代表緬甸資訊部發布的通訊指出：「歸根究柢，美國應將緬甸視為關鍵礦產政策的優先對象，而不應僅將其視為外交挑戰。」

通訊並指出：「礦產是深化雙邊關係的自然切入點，因為這能將緬甸的經濟潛力與美國的國家安全及供應鏈優先事項連結起來。」

美國國務院發言人回覆路透社詢問時表示，華府正鼓勵緬甸在幾項關鍵優先事項上取得進展，包括「改善美國企業在當地的營運環境，以及朝建立真正和平進程的方向努力，以促進國家穩定」。

自2021年軍事政變後陷入內戰的緬甸，是全球重稀土主要來源之一，相關原料多數出口至中國，加工製成用於電動車、風力發電機及其他高科技產品的磁鐵。

中國生產全球約90%的稀土磁鐵，部分原料仰賴從緬甸進口。中國近期已加強對稀土產業的國家管控。

然而，緬甸北部克欽邦（Kachin）的主要稀土產區由克欽獨立軍（Kachin Independence Army）控制。這個叛軍組織長期與緬甸軍方交戰，並獲得北京支持。

自2021年政變以來，華府凍結緬甸存放於紐約聯邦準備銀行的資產，並實施制裁，試圖孤立緬甸軍政府將領，直到今年9月華府與緬甸官員舉行直接會談，雙方接觸才出現變化。

美國總統川普重返白宮後，已將稀土列為國家安全優先事項，並投入數十億美元支持少數幾家公司，試圖削弱中國在稀土產業的主導地位。

緬甸 美國 稀土

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