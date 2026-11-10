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阿布達比會談登場 美拚終結俄烏戰爭…歐洲憂美向俄讓步太多

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國推動俄烏和平談判，擬向烏克蘭提供安全保證，但最終協議可能涉及割讓領土。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普9月22日在紐約聯大期間會晤。歐新社
美國推動俄烏和平談判，擬向烏克蘭提供安全保證，但最終協議可能涉及割讓領土。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普9月22日在紐約聯大期間會晤。歐新社

美國推動俄羅斯與烏克蘭周二在阿布達比舉行三方會談，尋求讓戰爭「徹底結束」。美方提議重建俄羅斯與歐洲的長期安全架構，但歐洲擔心，川普政府急於達成協議，可能向俄羅斯大幅讓步。

衛報報導，這將是俄烏自2月以來首度實質談判。美國官員表示，可能重啟北約—俄羅斯理事會，並解除對俄制裁，以促成協議。川普曾表示，最終協議可能要求烏克蘭放棄部分領土。

美方聲稱，已與俄羅斯討論向烏克蘭提供類似《北大西洋公約》第五條的安全保證。不過，批評者質疑，哪些情況會啟動安全保障。第五條雖要求成員國提供協助，卻不強制出兵；網路攻擊與其他形式的混合戰，也讓何時需要軍事回應的界線更模糊。

美國官員表示，要結束戰爭，需歐洲參與談判。德、法、英、義與歐盟代表將赴阿布達比，與美方磋商。但歐洲官員憂心，俄方可能堅持要求北約縮減東歐軍事部署，削弱盟國安全。

俄羅斯2021年曾要求北約停止東擴、不接納烏克蘭等新成員，將軍事部署退回1997年北約東擴前的範圍，並限制飛彈部署地點。北約未接受這些要求，俄羅斯隨後於2022年2月全面入侵烏克蘭。

俄烏戰爭 歐洲

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