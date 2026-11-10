加中溫哥華簽金融合作文件 場外集會籲釋放黃之鋒

加拿大與中國8日至9日在溫哥華舉行經濟與財金戰略對話，簽署多項金融合作文件。會場外有民眾集會，呼籲釋放黃之鋒等香港在囚人士。有學者專家警告，和中國深化經貿仍有巨大風險，且人權價值觀不該棄之不顧。

加拿大財政部長商鵬飛（François-PhilippeChampagne）與國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）昨天晚間在溫哥華與中國國務院副總理何立峰舉行經貿會談，雙方並簽署多項金融合作文件。

會議在溫哥華一間酒店內舉行，不對外公開，甚至媒體採訪都經過嚴格篩選，中央社記者向渥太華申請採訪就遭到拒絕。反對黨國會議員也未獲邀請，未能參加與中方的會議或是歡迎活動。

一群反對中國獨裁專制的人士在酒店外舉起寫著「向中國說不」、「釋放黃之鋒」等標語；同日稍早，在溫哥華、多倫多和卡加立的中國領事館外，逾500人同步集會抗議，包括聯邦眾議員關慧貞（JennyKwan）、前香港泛民主派立法會議員張超雄等人出席，共同譴責中國當局對民主人士的迫害。

關慧貞表示，包括前香港眾志秘書長黃之鋒、壹傳媒創辦人黎智英、前香港支聯會核心成員李卓人、何俊仁、鄒幸彤，以及許多在囚政治犯，都受到不公正的檢控和判刑。加拿大必須支持法治精神，要發出正義之聲，敦促中國釋放這些人。

加拿大與美國、英國、法國、德國、日本等共10國外交部門6日發表聯合聲明，批評港府以國安法針對政治表達及參與，並呼籲停止不公正的檢控。

溫哥華支援民主運動聯合會會長Edmund Leung對中央社表示，一紙聲明遠遠不夠，而且就在黃之鋒被加判10年監禁後，渥太華就歡天喜地迎接中國副總理等人到溫哥華，還進行媒體審查，令人心寒。

Edmund Leung表示，「與中國發展經貿關係沒有錯，但不應該只是向錢看，金錢不該泯滅我們的良心，趁著中國高官來訪，更應該提出對黃之鋒、黎智英等政治犯的關注，別忘了加拿大籍的維族人士玉山江（Huseyin Celil）已經被中國關押20年了」。

為降低美國貿易戰傷害，加拿大積極拓展貿易多元化，這2年美國出口占比已有下降。據統計局數據，2025年加拿大商品出口前5大國是：美國（72%）、英國（6%）、中國（4.4%）、日本（2%）、荷蘭（1.2%），若比較2026年1月至9月累計出口額和2025年同期，增長率最大的是英國（78.8%）、中國（42.8%）、印度（35.3%）、韓國（31.1%）和瑞士（31.1%）。

加拿大政治評論員郭一平對中央社說，中國市場很重要，但除了中國，加拿大能做生意的國家非常多，「如果和某一個國家做生意就要犧牲自己的價值觀，這絕非加拿大人所願意的。從加拿大人反美的情緒就知道，加拿大是有原則的」。

加拿大中國問題專家瑪奎格-強斯敦（MargaretMcCuaig-Johnston）在「環球郵報」（Globe and Mail）撰文提到，總理卡尼（Mark Carney）希望成為世界民主國家的領袖，那就不該降低捍衛人權的標準，「如果加拿大不再關心海外人權，德國、英國或澳洲又為何要堅持？這些國家同樣希望擴大貿易，北京也可能要求其向加拿大看齊，不要再提被關押的政治犯」。

瑪奎格-強斯敦呼籲渥太華要與中國最高層官員交涉，運用外交倡議及各種槓桿，爭取釋放遭不公正拘押的人士。