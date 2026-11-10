日經：印度設突擊隊強化近身作戰 因應中國邊境對峙

印度邊境警察正組建新的專責突擊隊，訓練隊員因應與中國軍隊可能發生的衝突，重點包括近身作戰、高海拔行動、無人機監控以及迅速因應當地對峙局勢。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這些名為「英勇排」（Shaurya platoons）的單位設於印藏邊境警察（Indo-Tibetan Border Police, ITBP）各營內。ITBP負責守衛印度與中國長達3488公里的邊界。印度內政部和ITBP均未公布相關編組細節。

不過ITBP首長卡普（Shatrujeet Kapur）上月底在記者會上讚揚這些新單位，並證實印度與中國軍隊仍在印度東北部阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）對峙。

卡普表示：「最近阿魯納查邦出現狀況，多處發生對峙，至今仍在持續。我們的『英勇』突擊隊表現非常出色。」他還說，這對ITBP而言「也是一個新階段」。

當時有報導說中方自7月以來阻擋印方前往達克欣（Taksing）附近的巡邏點。

專家認為，設立「英勇」突擊隊是為了讓ITBP擁有一批專門因應中印邊境突發狀況的常設人員。

塔克夏許拉研究所（Takshashila Institution）研究員薩克納（Anushka Saxena）告訴日經亞洲，「英勇」隊員預計將接受徒手格鬥、登山、高海拔求生、無人機操作、野外技能、戰術演練及武器操作等專業訓練。

薩克納說：「當雙方部隊不動用槍械而是發生肢體衝突時，近身格鬥尤其重要。」

根據薩克納說法，這些單位也將在爭議地區執行徒步巡邏與無人機監控，協助ITBP掌握中國軍隊部署變化或增援部隊抵達的情況，「訓練目的在讓隊員能在肢體衝突中守住陣地，同時避免事件升高為更大規模的軍事衝突」。

薩克納也表示，之所以需要專責單位，部分原因在於受過突擊隊訓練的ITBP人員也會被派去執行其他任務，包括重要人士維安、使館警戒及反叛亂行動。

薩克納說：「『英勇』突擊隊主要負責防禦任務，印度陸軍步兵營內的『殺手排』（Ghatak platoons）訓練與任務定位則著重進攻行動。」

「英勇排」確切規模仍不明，包括總隊數及人員編制。薩克納根據卡普10月底的談話並假設邊境部署約40至42個ITBP營、每營各有1支英勇隊，估計這些單位最終可能共有800至1200名人員。