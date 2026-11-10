菲律賓2028大選布局預測 前副總統羅貝多暫領先杜特蒂之子

菲律賓民調機構OCTA Research今天公布最新民調，2028年總統大選，若由前副總統羅貝多搭檔參議員杜爾弗，對決納卯市長塞巴斯汀．杜特蒂與參議員巴迪亞，目前羅貝多陣營暫以4個百分點的微幅差距，領先杜特蒂陣營。

羅貝多（Leni Robredo）曾任副總統，現為那牙市（Naga）市長，今年3月曾赴台灣出席第9屆玉山論壇；杜爾弗（Raffy Tulfo）出身媒體界，當選參議員後曾多次關切台海局勢及在台菲律賓勞工安全。

塞巴斯汀（Sebastian Baste Duterte）為前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之子、現任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）之弟，目前是納卯市長（DavaoCity）；巴迪亞（Robin Padilla）則是動作演員出身，父親在1980年代曾被時任總統柯拉蓉指派為北甘鄰省（Camarines Norte）省長。

這項民調是於9月28日至10月4日進行，受訪樣本為1200名成年民眾，誤差值為正負3個百分點，信心水準為95%。結果顯示，羅貝多與杜爾弗組合獲得43%支持，塞巴斯汀與巴迪亞則有39%支持，另有16%受訪者對這兩組假設性搭檔都不支持，2%受訪者尚未決定投票意向。

這是OCTA首次針對這兩組「假設性」搭檔進行調查，民調中的兩組搭檔目前都不是正式參選組合。

民調結果顯示，羅貝多陣營目前在全國範圍領先4個百分點，略高於誤差值。但兩組人馬都未取得受訪樣本過半支持，現階段難以判斷任何一方的支持度正在上升或下滑。

若以地域性而言，兩組人選的支持基礎呈現明顯差異。羅貝多與杜爾弗在呂宋島和大馬尼拉地區大勝對方陣營，塞巴斯汀和巴迪亞則在民答那峨島取得壓倒性支持。

從社經階層來看，富裕至中產階層由羅貝多陣營領先24個百分點，兩陣營在中低階層和工薪階層平分秋色，低收入階層仍由羅貝多陣營領先11個百分點。

菲律賓將於2028年5月舉行總統大選，距離民調進行時間尚有20個月。

羅貝多今年4月曾表態不會競選總統職位，11月9日再次表明因缺乏「在在全國政治中周旋的政治手腕」，不會參選總統或任何全國性職位。

另一方面，薩拉本是杜特蒂家族聲勢最強的總統職位角逐人選，但她目前深陷彈劾風暴，外界開始以塞巴斯汀作為可能替代者，但塞巴斯汀也尚未宣布動向。